Mercados a Observar Hoy : USDJPY, Silver y JP225 (06.05.2026)

La sesión arranca con una clara mejora del sentimiento global, en una jornada donde la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán comienza a tomar forma concreta. Los futuros del Nasdaq 100 avanzan un 1,6% y los del S&P 500 un 1%, ambos índices preparándose para extender máximos históricos en una sesión que combina apetito por riesgo, caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y debilitamiento del dólar. El catalizador principal proviene de un reporte de Axios que indica que Washington y Teherán están trabajando en un memorando de entendimiento de una página orientado a detener los combates y abrir la puerta a negociaciones nucleares más amplias. El acuerdo aún no es definitivo y Estados Unidos exige una respuesta de Irán en las próximas 48 horas sobre cuestiones críticas, lo que mantiene cierta cautela, pero la sola posibilidad de avance ha bastado para reactivar la rotación hacia activos cíclicos y comprimir las primas defensivas que dominaron la dinámica de las semanas previas.



USDJPY

El yen alcanzó su nivel más alto frente al dólar en más de dos meses, en un movimiento que ha avivado las especulaciones de una nueva intervención de las autoridades japonesas tras la acción de la semana pasada. Esta dinámica se inscribe además en un contexto más amplio de debilitamiento generalizado del dólar, derivado de la mejora en las expectativas de un fin del conflicto y de la consiguiente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, factores que reducen el diferencial de tasas que había sostenido al par en niveles elevados durante las últimas semanas. Desde el punto de vista técnico, el precio ha retrocedido hasta apoyarse en su media móvil de 200 periodos en gráfico diario, referencia dinámica que actúa ahora como soporte estructural y cuya mantención será determinante para evaluar la continuidad de la tendencia mayor. Por debajo de esta media, el siguiente nivel pivote de mayor relevancia se ubica en 152, zona que constituye el soporte estructural más importante del rango actual y cuya pérdida implicaría un cambio de carácter en la dinámica del par.



Fuente: xStation



SILVER

La plata ha protagonizado un repunte cercano al 10% desde los mínimos del 29 de abril, en un movimiento que refleja el cambio en la composición de los flujos del mercado. La compresión de la prima de riesgo geopolítica ha sido un motor positivo, debido a la caída de los rendimientos reales de los bonos del Tesoro y la debilidad del dólar derivada del optimismo sobre el acuerdo de paz, dos factores a los que la plata muestra alta sensibilidad. La rotación hacia metales preciosos en este escenario responde a la la mejora del apetito por riesgo y no se traduce automáticamente en salida de posiciones defensivas. Desde el punto de vista técnico, el giro del precio se ha producido en las cercanías del retroceso del 61,8% de Fibonacci del impulso previo, nivel que ha actuado como soporte y ha validado la continuidad de la tendencia mayor. El MACD mantiene momentum alcista, con histograma en territorio positivo, lo que refuerza la lectura constructiva del movimiento.previos al ajuste reciente.



Fuente: xStation5



JP225

El Nikkei ha consolidado nuevos máximos en una sesión particularmente favorable para los índices asiáticos y europeos, regiones cuya sensibilidad al conflicto en Oriente Medio era mayor que la de Estados Unidos por su exposición a la cadena energética y su mayor dependencia de los flujos comerciales que transitan por Ormuz. La mejora en las expectativas de un acuerdo de paz se ha traducido entonces en un alivio más intenso para estos mercados, dinámica que el mercado ha leído como una compresión más rápida de la prima de riesgo en los activos previamente más castigados. A esto se suma el contexto interno favorable que ya venía acompañando al Nikkei, un yen aún débil en perspectiva histórica que sostiene el apalancamiento operativo de los grandes exportadores, una política monetaria del BoJ que se mantiene en pausa pese a las presiones inflacionarias incipientes y una temporada de resultados que ha validado las proyecciones de beneficios del segmento exportador. Desde el punto de vista técnico, el precio mantiene una estructura al alza dentro de la tendencia mayor, con el indicador MACD aproximándose a una zona de resistencia técnica que tiende a actuar como referencia para evaluar el grado de extensión del movimiento. Sin embargo, la estructura del precio continúa siendo positiva, con máximos y mínimos crecientes que validan la solidez del impulso vigente.



Fuente: xStation5