Dólar Hoy Colombia: Dólar sube a $3.661 antes de las elecciones presidenciales

El dólar en Colombia repunta hacia la zona de $3.661, desmarcándose del comportamiento de otras monedas emergentes como el peso mexicano y el peso chileno. El USDCOP avanza en la previa de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, mientras el mercado combina cautela local, repunte del petróleo y señales mixtas desde Estados Unidos.

USDCOP se desmarca de emergentes

A diferencia del USDMXN y el USDCLP, que retrocedieron en línea con el alivio geopolítico, el peso colombiano perdió terreno frente al dólar. La atención local está puesta en la primera vuelta presidencial, un evento que puede elevar la volatilidad cambiaria en los próximos días por la lectura de escenarios políticos, gobernabilidad y expectativas de política económica.

En el frente externo, la esperanza de una solución diplomática a la guerra con Irán ayudó a contener el riesgo global. Según Axios, Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo que aún requiere la aprobación final de Trump. Sin embargo, el repunte del petróleo durante la jornada muestra que el mercado todavía no descuenta plenamente una normalización del conflicto, lo que mantiene cierta cautela sobre activos emergentes.



Fuente: xStation5

Datos de EE.UU. dejan una lectura mixta para el dólar ​​​​​​

Los datos macroeconómicos de Estados Unidos agregaron ruido a la sesión. La inflación PCE de abril subió a 3,8% anual, su nivel más alto desde mayo de 2023, aunque el reporte se ubicó en general cerca de lo esperado y por debajo del mes anterior en algunos componentes. La segunda estimación del PIB del primer trimestre mostró una expansión anualizada de 1,6%, menor al 2,0% estimado y previo, mientras el consumo personal avanzó 1,4%, también por debajo del 1,6% esperado.

La combinación de inflación todavía elevada y menor crecimiento refuerza una lectura incómoda para la Fed, menor dinamismo económico, pero sin suficiente alivio inflacionario.

Análisis técnico

El USDCOP rebota desde la zona de 3.638–3.650 y vuelve hacia 3.661, aunque sigue por debajo de 3.676, nivel que ahora actúa como resistencia inmediata. Mientras no recupere esa zona, el sesgo sigue frágil; por abajo, una pérdida de 3.552 abriría espacio a una corrección más profunda.



Fuente: xStation5