Dólar hoy Colombia: economía colombiana sorprende y lleva al dólar a mínimos de 2019

El dólar en Colombia (USDCOP) registra una caída cercana al 1,2% durante la jornada, llevando al tipo de cambio hasta niveles mínimos desde abril de 2019. El movimiento profundiza la tendencia observada durante 2026, en lo que va del año, el dólar acumula un retroceso de aproximadamente 19,5% frente al peso colombiano.

La sesión también está marcada por nuevos datos de actividad en Colombia y por un cambio en las expectativas de política monetaria en Estados Unidos. La economía colombiana aceleró su crecimiento durante el segundo trimestre, mientras los últimos indicadores estadounidenses han reducido las apuestas por una nueva subida de tasas de la Fed.

Economía de Colombia crece 3,5% en el segundo trimestre

El PIB de Colombia aumentó 3,5% interanual durante el segundo trimestre de 2026, acelerándose frente al crecimiento de 2,2% registrado en el trimestre anterior. La cifra también se ubicó ampliamente por encima de la previsión de 0,9%.

Fuente: Tradingeconomics.

En términos trimestrales y ajustados por estacionalidad, la economía avanzó 1,3%, frente al 0,6% del primer trimestre y una previsión de apenas 0,1%. El crecimiento estuvo respaldado por el gasto público, que aumentó 12,2%, aunque moderó su ritmo desde el 13,2% anterior. Al mismo tiempo, el consumo de los hogares aceleró ligeramente, pasando de un crecimiento de 2,7% a 2,8%.

Varias actividades mostraron una mejora frente al trimestre previo. La administración pública, salud y defensa crecieron 10%, frente al 5,6% anterior, las actividades de entretenimiento avanzaron 9,5% frente a 3,2%, los servicios financieros crecieron 4,3% desde 2,8% y los servicios públicos aumentaron 4,8%, frente al 2,6% previo. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), por su parte, registró un crecimiento interanual de 3,5% en junio, frente al 4,2% revisado del periodo anterior y por encima de la previsión de 2,5%.

Entre los riesgos para las perspectivas económicas se encuentran el reciente terremoto, descrito como el más fuerte en medio siglo, y las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño.

Datos de Estados Unidos reducen las expectativas de nuevas alzas de tasas

En Estados Unidos, los operadores han reducido sus expectativas de una subida de tasas de la Reserva Federal durante este año después de una serie de indicadores económicos más débiles. Los datos publicados la semana pasada mostraron retrocesos en las ventas minoristas y en la confianza del consumidor, mientras las cifras de inflación permanecieron contenidas.

El mercado espera ahora que la Fed mantenga su política monetaria sin cambios en septiembre y ya no descuenta completamente un incremento de tasas antes de finalizar el año, a diferencia de lo observado apenas una semana atrás. Los inversionistas estarán atentos a las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal y a los comentarios de su presidente, Kevin Warsh, durante el simposio anual de Jackson Hole, buscando nuevas señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria.

A pesar de la moderación de los datos estadounidenses, persiste la cautela sobre las perspectivas de inflación. Las posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán disminuyeron después de que Donald Trump señalara que no estaba interesado en extender el acuerdo de paz provisional.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 5 minutos, el dólar en Colombia mantiene una presión bajista después de perder la zona de $3.120, que anteriormente había funcionado como soporte. El precio cotiza alrededor de $3.108 y se mantiene por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos, ubicadas aproximadamente en $3.131 y $3.135.

La primera referencia inferior aparece en torno a $3.106,25. Si el precio pierde este nivel, la siguiente zona visible en el gráfico se encuentra alrededor de $3.084,35. En sentido contrario, una recuperación por encima de $3.120 podría llevar nuevamente al precio hacia la región de las medias móviles, mientras la zona de $3.155-$3.162 aparece como una resistencia superior. El RSI se sitúa cerca de 35 puntos, mientras el ADX permanece elevado. La reacción alrededor de los $3.106 será una referencia importante para determinar si el movimiento bajista continúa o si aparece una recuperación de corto plazo.

La combinación de una caída diaria cercana al 1,2%, mínimos desde abril de 2019 y un retroceso acumulado de 19,5% durante 2026 mantiene al dólar en Colombia bajo presión, mientras el mercado sigue atento a las próximas señales de la Reserva Federal y a la evolución de la economía local.