Dólar Hoy Colombia: El dólar se dispara 1,57% impulsado por el dólar global y la geopolítica.

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada con un avance de 1,57%, ubicándose en torno a los $3.745 y consolidando una recuperación superior al 5% desde los mínimos registrados en abril. El movimiento responde a una combinación de factores externos y a un deterioro de los datos macroeconómicos locales, que vuelve a poner presión sobre el peso colombiano.



Dólar global y geopolítica

El Dollar Index (USDIDX) viene retomando tracción en las últimas sesiones, beneficiado por su rol de activo refugio en momentos de tensión geopolítica. La aversión al riesgo ha redirigido flujos hacia el dólar, afectando de forma transversal a las divisas emergentes y, en particular, a aquellas con mayor exposición a materias primas y a primas de riesgo país elevadas.

A este escenario se suma un repunte cercano al 4% en el precio del petróleo, que en condiciones normales operaría como soporte para la moneda local dada la dependencia exportadora de Colombia frente al crudo. Sin embargo, en el balance de la jornada, el componente de fortaleza del dólar global y la huida hacia activos seguros pesaron más que el efecto positivo del crudo sobre los términos de intercambio, dejando al USDCOP con sesgo al alza.

PMI manufacturero de Colombia

El plano local tampoco ofreció argumentos al peso. El PMI Manufacturero Davivienda de Colombia se moderó a 50,8 puntos en abril de 2026, desde 51,4 en marzo, manteniéndose apenas por encima del umbral de expansión de 50. La lectura confirma la primera caída de la producción en más de un año y refleja un entorno operativo cada vez más frágil para la industria.

El dato presentó una desaceleración en el ritmo de nuevos pedidos asociada a una demanda interna débil, un repunte de costos a máximos de tres años y una caída de inventarios a mínimos de dos años y medio explicada por mayores tiempos de entrega de proveedores y disrupciones aduaneras. La confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en casi dos años, con las compañías citando mayor competencia, presiones inflacionarias y demanda más blanda como principales preocupaciones.

Fuente: Tradingeconomics



Análisis técnico USDCOP

El USDCOP venía construyendo un piso sobre la zona de $3.565, soporte clave que ya había contenido las caídas en abril y que coincide con mínimos del rango previo. La vela de hoy confirma la ruptura al alza de la resistencia intermedia en $3.732, nivel que durante semanas había actuado como techo y que ahora pasa a operar como primer soporte dinámico ante eventuales correcciones.

El precio recupera además las medias móviles de corto plazo (SMA 9 y SMA 21), que se ubicaban en torno a $3.621–$3.629, y deja al MACD diario cruzando al alza desde terreno negativo, una señal coherente con un cambio de momentum tras el rebote desde mínimos.

La próxima resistencia se sitúa en la zona de $3.844, donde converge la resistencia horizontal con la SMA de 200 sesiones en $3.828. Una superación clara de esta zona abriría espacio hacia los $3.923, mientras que el escenario alterno devolvería al par al rango de consolidación previo, con los $3.565 nuevamente como referencia de soporte mayor.

Fuente: xStation5