Dólar Hoy México: El dólar gana fuerza mientras el PMI manufacturero de México profundiza su deterioro en abril

El peso mexicano abre la semana bajo presión, con el dólar avanzando cerca de un 0,4% en la jornada del lunes. El movimiento llega en una semana cargada de catalizadores externos, con los mercados atentos a varios discursos de funcionarios de la Fed, el informe de empleo de Estados Unidos del viernes, donde el consenso apunta a apenas 60.000 empleos creados en abril frente a los 178.000 de marzo, y la publicación trimestral del Tesoro estadounidense, que se espera mantenga sin cambios el volumen de refinanciamiento en 125.000 millones.

Al mismo tiempo, los datos domésticos publicados esta mañana confirman que el sector manufacturero mexicano no está encontrando tracción.

Se acelera el deterioro del PMI manufacturero

El PMI manufacturero de México de S&P Global cayó a 47,7 en abril desde 48,9 en marzo, por debajo del consenso de 49,3, marcando el octavo mes consecutivo por debajo del umbral de 50 que separa expansión de contracción. La lectura es la peor en lo que va del año y señala una aceleración del deterioro respecto al trimestre anterior.

Grafico del PMI manufacturero de México. Fuente: S&p Global PMI.

Los detalles del informe son un poco más preocupantes, porque los nuevos pedidos se contrajeron por sexto mes consecutivo, lo que arrastró la producción a una caída más pronunciada que en marzo. Las ventas internacionales también se redujeron, confirmando que la debilidad no es solo doméstica. Las presiones de costos se intensificaron hasta el segundo ritmo más rápido registrado en la historia del índice, pero las empresas trasladaron solo una parte limitada de ese incremento a precios de venta, lo que comprime márgenes. Las empresas recortaron inventarios, redujeron compras y disminuyeron plantillas, con reducción de personal temporal y trabajadores permanentes en suspensión técnica. El componente de expectativas a 12 meses se tornó negativo, con las empresas anticipando caída en producción ante restricciones de flujo de caja, costos elevados, débil inversión, aranceles y tensiones geopolíticas.

Mejora marginal de la Confianza Empresarial

La confianza empresarial manufacturera de abril subió 0,1 puntos hasta 47,9, décimocuarto mes consecutivo por debajo del umbral neutral de 50. La mejora fue impulsada por el componente de expectativas sobre la situación futura de la empresa, que subió 0,8 puntos hasta 56,2, y por la percepción de la situación actual, que avanzó 0,6 puntos hasta 50,9. La percepción sobre las condiciones actuales de la economía nacional, sin embargo, retrocedió 0,2 puntos hasta 47,6. El componente de disposición a invertir se mantuvo en apenas 34,1, nivel que ilustra la brecha entre las expectativas moderadamente optimistas sobre el futuro y la renuencia concreta a comprometer capital en el presente.

El secretario de Hacienda Edgar Amador declaró este lunes que la economía llegó a un punto de inflexión en marzo, después de que el PIB del T1 2026 avanzara apenas un 0,1% anual. Amador atribuyó la debilidad de la recaudación del primer trimestre, que cayó un 0,6% real, principalmente a la apreciación del peso desde los 20,3 pesos por dólar del T4 2025 hasta algo más de 17 pesos en el Q1 2026, y a un crecimiento económico inferior al esperado. Proyectó una recuperación hacia el 3% anualizado en la segunda mitad del año conforme avancen los proyectos de inversión, y señaló que el impacto del Mundial de Fútbol podría añadir alrededor de 0,2 puntos porcentuales al crecimiento sobre el escenario base.

Análisis técnico del dólar en México

El dólar en México (USDMXN) cotiza en torno a 17,49 en el gráfico de 15 minutos, con la SMA50 y la SMA200 prácticamente alineadas, configurando una zona de consolidación técnica tras el rebote desde los mínimos del círculo rojo en torno a los 17,38-17,39. El RSI muestra momentum alcista moderado sin llegar a zona de sobrecompra, y el ADX indica una tendencia débil todavía en formación.

El par completó un rebote desde la zona de soporte 17,38-17,39, testada en el círculo rojo visible en el gráfico, y alcanzó un máximo intraday marcado con el círculo naranja en torno a 17,52, zona donde encontró vendedores. La línea de tendencia alcista discontinua desde los mínimos del 2 de mayo actúa como soporte dinámico en ascenso, actualmente en torno a 17,43-17,44.

Para el resto de la sesión, el escenario alcista del USD/MXN requiere superar y sostener los 17,50 puntos, lo que abriría camino hacia la resistencia en 17,5416. El escenario bajista se activa si el par pierde el soporte dinámico de la línea de tendencia y la zona de las SMAs en 17,45-17,46, con primer objetivo en 17,42 y soporte más relevante en la zona de 17,38-17,39 donde el par rebotó con fuerza esta mañana.

Fuente: xStation5.