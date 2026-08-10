Plata supera su media móvil de 50 días: ¿qué viene después?

La plata (SILVER) ha dejado de limitarse a defender soportes y ha comenzado a reconstruir una tendencia alcista. Después de aguantar la zona de 54,86 dólares, el precio superó los 60,95, rompió la formación triangular que venía desarrollando durante las últimas semanas y cerró el viernes por encima de su media móvil de 50 sesiones. La combinación mejora considerablemente el escenario técnico.

El punto de partida continúa siendo 54,86. La plata se acercó a esta zona durante la corrección de julio, pero la presión vendedora no consiguió provocar una ruptura sostenida. A partir de ahí comenzaron a aparecer mínimos crecientes, mientras los máximos seguían concentrándose alrededor de 60,95. Esa compresión fue dando forma al triángulo que finalmente ha terminado rompiéndose al alza.

La ruptura de 60,95 dólares mejora el escenario técnico

La superación de 60,95 tiene especial importancia porque este nivel había marcado el máximo anterior y concentraba tanto órdenes de venta como posiciones cortas. Cuando el precio lo rompió, no solo entraron nuevos compradores. También tuvieron que cerrar posiciones quienes habían vendido confiando en que la resistencia volvería a funcionar. Ese cierre de cortos aceleró el movimiento y ayuda a explicar la rapidez con la que la plata se ha desplazado hacia 64 dólares.

La ruptura del triángulo permite establecer una primera proyección técnica alrededor de 67 dólares. Esta referencia se obtiene trasladando desde el punto de ruptura la amplitud aproximada de la formación, comprendida entre 54,86 y 60,95. Antes de alcanzarla, el precio deberá enfrentarse a la barrera psicológica de 65 dólares, donde sería normal que apareciera cierta recogida de beneficios.

Fuente: xStation5.

La siguiente confirmación llegó el viernes con la superación de la media móvil de 50 sesiones en gráfico diario. Esta media había actuado como referencia bajista durante buena parte de la corrección. Recuperarla significa que el precio vuelve a situarse por encima del coste medio de las últimas diez semanas y puede atraer compras sistemáticas de estrategias que utilizan filtros de tendencia.

Sin embargo, una media móvil no cambia una tendencia por arte de magia. Lo verdaderamente importante será que la plata consiga mantenerse por encima durante las próximas sesiones. Una vuelta controlada hacia la media o hacia 60,95 no deterioraría el escenario. Al contrario, permitiría comprobar si la antigua resistencia se ha convertido realmente en soporte.

Mientras el precio permanezca por encima de 60,95, el potencial continúa siendo alcista y los retrocesos que respeten esta zona mantienen un sesgo comprador. La secuencia técnica pasaría por consolidar sobre la media de 50 sesiones, superar 65 y buscar posteriormente la proyección de 67 dólares. Por encima de esta última referencia, el recorrido podría ampliarse hacia el área de 70 dólares.

La primera señal de debilidad aparecería con un cierre diario por debajo de 60,95. No invalidaría inmediatamente todo el suelo, pero convertiría la ruptura en dudosa y aumentaría el riesgo de vuelta hacia 58 y 57 dólares. La pérdida de 54,86 sí anularía completamente la estructura alcista y demostraría que el rebote había sido otra ruptura en falso.

El contexto fundamental acompaña la recuperación

El contexto fundamental acompaña la recuperación. El debilitamiento del empleo estadounidense ha reducido las expectativas de una nueva subida inmediata de los tipos de interés, provocando una caída del dólar y de los rendimientos de la deuda. Esta combinación disminuye el coste de oportunidad de mantener metales preciosos y ha favorecido simultáneamente la recuperación del oro y de la plata.

La plata suele amplificar los movimientos del oro debido a que su mercado es mucho más pequeño. Cuando el oro recupera soportes y vuelve a atraer inversión, una cantidad relativamente reducida de capital puede provocar movimientos mucho más intensos en la plata. Eso explica que haya avanzado cerca de un 10% durante la última semana, frente a una subida algo inferior del oro.

Los fundamentos físicos también continúan proporcionando apoyo. El último estudio del Silver Institute prevé que el mercado registre en 2026 su sexto déficit estructural consecutivo, calculado ahora en 46,3 millones de onzas. La producción minera permanecería prácticamente estancada, mientras el mercado continúa dependiendo de la liberación de inventarios existentes para cubrir la diferencia entre oferta y demanda.

La oferta de plata reacciona además con lentitud a los precios. Gran parte de la producción procede como subproducto de minas de cobre, plomo, zinc y oro. Por tanto, una subida de la plata no provoca automáticamente la apertura de nuevas explotaciones ni un aumento inmediato de la producción.

La demanda presenta una fotografía menos uniforme. La expansión de centros de datos, inteligencia artificial, redes eléctricas y automóviles mantiene el crecimiento estructural de determinadas aplicaciones. Sin embargo, los fabricantes de paneles solares están reduciendo la cantidad de plata utilizada por unidad y acelerando su sustitución cuando resulta posible. El Silver Institute espera que la demanda industrial disminuya un 3% en 2026, aunque la inversión en monedas y lingotes aumentaría aproximadamente un 18%.

Qué esperan J.P. Morgan e ING para la plata

Los bancos de inversión reflejan esa mezcla de fortaleza estructural y volatilidad. J.P. Morgan mantiene una de las previsiones más favorables. Su tesis se apoya en el déficit físico, la demanda inversora y la posibilidad de que la plata continúe comportándose como una versión más agresiva del oro.

ING mantiene una posición más prudente. Su tabla de previsiones actualizada sitúa la media del tercer trimestre alrededor de 60 dólares y la del cuarto en 61, con una media anual de 69,50. La entidad considera que la escasez física y la electrificación sostienen al mercado, pero advierte de que unos rendimientos elevados, un dólar fuerte o una desaceleración industrial podrían limitar el avance.

La diferencia entre ambas previsiones es reveladora. J.P. Morgan contempla un movimiento capaz de recuperar niveles mucho más elevados, mientras ING considera que una parte importante de la recuperación puede transformarse en consolidación. Ninguna de las dos tesis implica una subida lineal. En la plata, una tendencia alcista puede incluir retrocesos del 8% o del 10% sin dejar de ser alcista; es un metal con cierta afición al dramatismo.

Perspectivas para el precio de la plata

El escenario ha mejorado claramente: 54,86 ha funcionado como suelo, 60,95 ha sido superado, la formación triangular se ha roto al alza y la media de 50 sesiones ha sido recuperada. Ahora la prueba consiste en conservar esas conquistas. Mientras la plata permanezca por encima de 60,95, cualquier retroceso controlado seguirá siendo operable al alza, con 65, 67 y posteriormente 70 dólares como principales referencias. Perder 60,95 debilitaría el movimiento; perder 54,86 obligaría a abandonarlo por completo.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.