Dólar Hoy Colombia: inflación proyectada en 6.33% presiona al peso colombiano

Los analistas económicos han ajustado sus proyecciones y ahora prevén que la inflación en Colombia se ubique alrededor del 6.33% para el cierre del año 2026. Esta cifra representa una leve mejoría frente al 6.37% que se estimaba en el mes de enero. Aunque el proceso de reducción parece ser más lento de lo que muchos esperaban, el consenso del mercado mantiene la confianza en que el país logre alcanzar la meta del 3% en el mediano plazo (información basada en la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República).

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República la inflación básica sin alimentos también ha mostrado una revisión a la baja situándose en el 6.37% para finales de este año. Por otro lado, el componente de precios regulados continúa siendo una fuente de presión considerable aunque su expectativa bajó significativamente al 5.89%. Estos datos son vitales para los inversionistas que buscan monitorear el flujo de recortes en la tasa de intervención del banco central en los próximos meses.



El peso colombiano ha experimentado una corrección al alza durante la jornada de este miércoles y el par USDCOP registra una subida del 0,69% para cotizar en torno a los 3.691,25. Este movimiento ha llevado al precio a superar la media móvil exponencial de 50 periodos situada en los 3.679,22 pesos. A pesar de este repunte el peso se mantiene como una de las monedas con mejor desempeño regional con una apreciación cercana al 10% en el último año.

Esta fortaleza ha generado debate sobre la rentabilidad de los sectores exportadores tradicionales. El sector cafetero por ejemplo ha visto cómo cada carga pierde entre 500.000 y 550.000 pesos únicamente por el efecto cambiario. El RSI actualmente se sitúa en los 55,7 puntos, lo cual nos señala que aún existe espacio de subida antes de entrar en zona de sobrecompra. Los impulsores de la moneda local siguen siendo la entrada de capital extranjero en deuda pública y el flujo constante de remesas aunque el mercado monitorea de cerca la resistencia de la EMA de 200 periodos en los 3.729,24 pesos.



A pesar de la volatilidad cambiaria reciente el crecimiento económico de Colombia avanza a un ritmo más pausado con una previsión del Producto Interno Bruto cercana al 2,6% para 2026 (los sectores de agricultura y minería mantienen una trayectoria ascendente pero la construcción y el comercio presentan una desaceleración).

El escenario fiscal y el impacto tributario sobre las empresas se perfilan como los desafíos más importantes para lograr un dinamismo mayor en el PIB durante el segundo semestre del año. Además los datos de la balanza comercial revelan un déficit de -1,51 billones de dólares con un crecimiento de las importaciones del 7,1% lo que añade una complejidad adicional al análisis de la cuenta corriente nacional en un entorno de tasas de interés que el Banco de la República mantiene bajo estricta vigilancia.

