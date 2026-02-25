Dólar Hoy Colombia: peso bajo presión por inventarios de crudo y caída en confianza empresarial

El mercado de divisas en Colombia negocia bajo presión alcista, con el USDCOP situándose en los $3,732.56. Este movimiento representa una depreciación del peso del 0.35% en la última jornada y acumula una pérdida del 1.17% en lo que va de la semana. Este retroceso se explica, en gran medida, por el reciente informe de la EIA en Estados Unidos, que reveló un incremento inesperado de 15.989 millones de barriles en las existencias de crudo. Para una economía como la colombiana, cuya salud fiscal depende estrechamente de las exportaciones de hidrocarburos, este exceso de oferta global actúa como una desventaja que arrastra el valor de la moneda nacional frente al dólar.

Desconfianza interna

A nivel doméstico, los fundamentos económicos no han ofrecido el soporte necesario para frenar la escalada del billete verde. La confianza empresarial de enero en Colombia sorprendió negativamente al situarse en un -1.5%, una caída significativa desde el -0.7% previo que refleja un enfriamiento en las expectativas del sector privado. A este escenario se suma la incertidumbre geopolítica tras el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, que ha mantenido a los inversionistas globales en una postura de cautela, favoreciendo la demanda de dólares como activo de refugio ante posibles cambios en la política comercial de los Estados Unidos.



Fuente: tradingeconomics.

Análisis técnico

El USDCOP muestra una estructura de mínimos crecientes, lo que ha permitido que el precio de negociación se mantenga por encima de sus principales promedios móviles. La EMA de 50 periodos (naranja) y la EMA de 200 periodos (roja) se ubican actualmente por debajo del precio, actuando como soportes técnicos que validan el impulso comprador. El RSI se mantiene en 62,2 puntos, lo que refleja una dominancia de las compras sin evidencias de agotamiento ni sobrecompra inmediata.

De cara al cierre de la semana, la evolución del precio estará condicionada por datos en EE. UU. que podrían consolidar esta narrativa alcista. Las peticiones por desempleo con un consenso de 215K y el IPP mensual con una expectativa de 0,3% podrían actuar como catalizadores. Si estos indicadores muestran una economía robusta y presiones inflacionarias persistentes, el mercado tendría razones para testear la resistencia en $3.740,73, nivel no visitado desde mediados de enero. En cambio, un enfriamiento mayor al esperado en el PMI de Chicago, cuyo consenso es de 52,8, podría suavizar la fortaleza del dólar y forzar una reversión técnica hacia el último soporte estructural en $3.680,77.





Fuente: xStation5.

_____________

👉