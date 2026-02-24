Resumen diario: tecnología impulsa Wall Street mientras Teherán busca distensión

La sesión en Estados Unidos se desarrolla en terreno claramente positivo, con los principales índices de Wall Street recuperándose tras las pérdidas de ayer. El Nasdaq Composite sube más de 1%, el S&P 500 avanza alrededor de 0,8% y el Dow Jones gana cerca de 0,9%.

El evento del día es el anuncio del acuerdo multianual entre Advanced Micro Devices y Meta Platforms para el suministro de infraestructura de inteligencia artificial. La noticia del contrato de gran escala impulsó las acciones de ambas compañías y generó una reacción positiva en el mercado, subrayando la relevancia del acuerdo para el desarrollo del sector de IA.

Las acciones de software también rebotaron tras el anuncio de nuevas alianzas con Anthropic, lo que alivió temores previos sobre posibles disrupciones asociadas a la IA.

El sentimiento de mercado se estabilizó tras la volatilidad generada por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales ciertos aranceles impuestos por la administración.

Europa y datos macroeconómicos

En Europa, la mayoría de los mercados cerró en terreno positivo. El CAC 40 subió casi 0,3%, el DAX avanzó más de 0,1%, mientras que el FTSE 100 terminó con una leve caída y el IBEX 35 retrocedió más de 0,35%.

En febrero, el índice de confianza del consumidor publicado por The Conference Board en Estados Unidos se ubicó en 91,2 puntos, superando tanto la previsión (87,4) como el dato previo (89). El resultado mejor a lo esperado podría indicar una mejora en el ánimo del consumidor estadounidense.

Divisas y materias primas

En el mercado de divisas se observa debilidad del yen japonés, que pierde terreno frente a las principales monedas. El par USD/JPY sube alrededor de 0,7%. La depreciación del yen responde, entre otros factores, a preocupaciones sobre la estabilidad fiscal de Japón y la expansión prevista del gasto público.

En metales preciosos se registran movimientos moderados. El oro cae 1,3% y cotiza en torno a USD 5.160 por onza, mientras que la plata retrocede 0,7% y se sitúa por debajo de USD 87,5 por onza.

En contraste, los metales industriales muestran avances: los contratos de cobre suben casi 2,5% y los de níquel cerca de 4%.

Geopolítica y cripto

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, declaró que Teherán está dispuesto a tomar “todas las medidas necesarias” para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra. El mercado interpretó estas declaraciones como una señal de posible desescalada geopolítica. En respuesta, los precios del petróleo retroceden al reducirse la prima de riesgo asociada al conflicto en Medio Oriente.

En el mercado de criptomonedas se observan leves caídas. Bitcoin retrocede alrededor de 0,6% y se sitúa por debajo de USD 64.300, mientras que Ethereum cae 0,2% y cotiza en torno a USD 1.850.