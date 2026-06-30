Dólar Hoy Colombia: Peso colombiano en pausa antes de la decisión de tasas del BanRep

- La fortaleza global del dólar y la mayor aversión al riesgo impulsan el rebote del USDCOP y presionan a las monedas emergentes
- La decisión de tasas del Banco de la República y el dato de desempleo serán determinantes para la dirección del peso colombiano durante la jornada
- La zona de $3478 es el nivel técnico clave cuya ruptura podría abrir espacio hacia $3552 mientras un rechazo mantendría el sesgo bajista con soporte en $3373
- La fortaleza global del dólar y la mayor aversión al riesgo impulsan el rebote del USDCOP y presionan a las monedas emergentes
- La decisión de tasas del Banco de la República y el dato de desempleo serán determinantes para la dirección del peso colombiano durante la jornada
- La zona de $3478 es el nivel técnico clave cuya ruptura podría abrir espacio hacia $3552 mientras un rechazo mantendría el sesgo bajista con soporte en $3373
El dólar en Colombia repunta hacia la zona de $3.472, en una jornada marcada por datos económicos y mayor presión sobre monedas emergentes. El USDCOP rebota desde mínimos recientes en línea con un dólar global más fuerte, mientras el mercado espera la tasa de desempleo local y la decisión de política monetaria del Banco de la República.
Dólar global presiona a monedas emergentes
La TRM vuelve a mostrar presión alcista en un contexto donde varias monedas emergentes han perdido terreno frente al dólar. El billete verde se ha fortalecido frente a las principales divisas del G10, destacando el movimiento frente al yen japonés, que se ubica en sus niveles más débiles en décadas frente al dólar estadounidense.
Este escenario refleja un mercado más sensible a las tasas internacionales y a la búsqueda de refugio en dólares. Para el peso colombiano, el rebote del USDCOP también responde a un contexto de corrección tras el fuerte fortalecimiento reciente, que llevó al cruce a niveles no vistos en varios años.
Fuente: xStation
Mercado espera desempleo y decisión de tasas en Colombia
En el panorama local, la atención estará puesta en dos referencias clave. Primero, la tasa de desempleo de Colombia, que permitirá medir la fortaleza del mercado laboral y su impacto sobre la demanda interna. Luego, el foco pasará a la decisión del Banco de la República, donde el mercado espera un posible aumento de la tasa de interés hacia 11,75%.
La jornada podría traer mayor volatilidad porque los inversionistas buscarán señales sobre la postura del banco central frente a las presiones inflacionarias. Un tono más restrictivo podría dar soporte al peso colombiano por diferencial de tasas, mientras que una lectura menos agresiva podría permitir una extensión del rebote del dólar.
Análisis técnico
El USDCOP rebota desde la zona de $3.373–$3.478 y vuelve a testear este último nivel como pivote de corto plazo. Si logra consolidar sobre $3.478, podría buscar $3.552; si falla en esa zona, el sesgo bajista seguiría activo con soporte en $3.373.
Fuente: xStation5
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