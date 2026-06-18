Dólar hoy Colombia: Peso Colombiano se dispara tras reunión de la Fed y tono más restrictivo

- El dólar en Colombia rebota hacia $3.488 después de que la Reserva Federal adoptara un tono más restrictivo de lo esperado, eliminando su guía futura y mostrando una mayor disposición a mantener tasas elevadas por más tiempo, lo que fortaleció al dólar a nivel global.
- La caída del petróleo tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán también presiona al peso colombiano, ya que reduce uno de los principales soportes externos de la economía colombiana y de su moneda.
- Técnicamente, el USDCOP intenta consolidarse sobre la zona de $3.478. Si logra mantenerse por encima de ese nivel, podría extender el rebote hacia $3.552; de lo contrario, la tendencia bajista de fondo seguiría apuntando hacia la zona de $3.373.
- El dólar en Colombia rebota hacia $3.488 después de que la Reserva Federal adoptara un tono más restrictivo de lo esperado, eliminando su guía futura y mostrando una mayor disposición a mantener tasas elevadas por más tiempo, lo que fortaleció al dólar a nivel global.
- La caída del petróleo tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán también presiona al peso colombiano, ya que reduce uno de los principales soportes externos de la economía colombiana y de su moneda.
- Técnicamente, el USDCOP intenta consolidarse sobre la zona de $3.478. Si logra mantenerse por encima de ese nivel, podría extender el rebote hacia $3.552; de lo contrario, la tendencia bajista de fondo seguiría apuntando hacia la zona de $3.373.
El dólar en Colombia rebota hacia la zona de $3.488, recuperando niveles vistos el 11 de junio, después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas en 3,50%-3,75% y eliminara por completo su orientación futura. El USDCOP sube en una jornada donde el dólar se fortalece frente a divisas del G10 y presiona con más fuerza a las monedas emergentes.
Fed sin guía futura fortalece al dólar global
El principal catalizador fue la reunión de la Reserva Federal y la primera rueda de prensa de su nuevo presidente, Warsh. Aunque la Fed mantuvo las tasas sin cambios por decisión unánime, el mercado reaccionó al retiro de la guía futura y a unas proyecciones que mostraron un sesgo más restrictivo: nueve miembros anticipan una subida este año y la proyección de tasa para 2026 fue elevada a 3,8%.
Esto indicó menos certeza sobre futuros recortes y mayor sensibilidad de la Fed a los próximos datos. Esto impulsó al dólar global, elevó la presión sobre activos emergentes y llevó al peso colombiano a corregir parte de la fortaleza acumulada en las últimas sesiones.
Petróleo cae por acuerdo EE.UU.-Irán
La geopolítica entregó una señal favorable para el riesgo global, después de que Estados Unidos e Irán firmaran oficialmente un Memorando de Entendimiento. El acuerdo redujo la prima de riesgo en energía y llevó al petróleo a niveles no vistos desde el 1 de marzo.
Para Colombia, la caída del crudo reduce parte del soporte que el petróleo suele entregar al peso. En esta sesión, ese efecto se combinó con un dólar global más fuerte, lo que explicó el rebote del USDCOP pese al mejor tono geopolítico.
Análisis técnico
USDCOP rebota desde la zona de $3.430–$3.450 y vuelve a presionar el nivel de $3.478, ahora como pivote de corto plazo. Si consolida sobre esa zona, el precio podría extenderse hacia $3.552; si vuelve a perderla, el sesgo bajista retomaría fuerza hacia $3.373.
Fuente: xStation5
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