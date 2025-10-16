Dólar hoy: El dólar cede frente al peso mexicano ante expectativas externas y optimismo comercial bilateral

- El dólar en México cae 0,3% y cotiza cerca de 18.40 pesos, presionado por expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y un entorno global más débil para la divisa estadounidense.
- Las negociaciones comerciales México–EE. UU. avanzan positivamente, reduciendo tensiones arancelarias y fortaleciendo la confianza del mercado cambiario.
- Técnicamente, el tipo de cambio USDMXN mantiene resistencia en 18.44 y soporte en 18.35, con sesgo bajista mientras no se rompan dichas zonas.
- El dólar en México cae 0,3% y cotiza cerca de 18.40 pesos, presionado por expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y un entorno global más débil para la divisa estadounidense.
- Las negociaciones comerciales México–EE. UU. avanzan positivamente, reduciendo tensiones arancelarias y fortaleciendo la confianza del mercado cambiario.
- Técnicamente, el tipo de cambio USDMXN mantiene resistencia en 18.44 y soporte en 18.35, con sesgo bajista mientras no se rompan dichas zonas.
El dólar en México retrocede un 0,3% intradía, cotizando cerca de 18.40 pesos, tras alcanzar un máximo de 18.47 y tocar un mínimo en 18.35 durante la jornada.
Sin datos económicos relevantes en el calendario local esta semana, el movimiento del tipo de cambio responde principalmente a factores internacionales, entre ellos:
-
El deterioro de las relaciones comerciales entre EE. UU. y China,
-
El cierre parcial del gobierno estadounidense, que ya entra en su tercera semana, y
-
El aumento en las apuestas del mercado por nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
Estas condiciones han debilitado al dólar a nivel global, impulsando a las monedas emergentes, especialmente al peso mexicano, que continúa mostrando resiliencia relativa frente a sus pares latinoamericanos.
Avances en el frente comercial México–EE. UU.
En el plano regional, los mercados siguen de cerca las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre el futuro de los aranceles a ciertas exportaciones dentro del marco del T-MEC.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó confianza en alcanzar un acuerdo antes del vencimiento de la prórroga otorgada por Trump, señalando que solo restan siete de 50 inconformidades pendientes.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará en los próximos días a Washington para continuar las conversaciones, mientras ambos gobiernos buscan mantener el trato preferencial dentro del T-MEC, especialmente para el sector automotor y de vehículos pesados.
La posibilidad de evitar nuevas tarifas y preservar el marco comercial vigente genera alivio en el mercado cambiario, respaldando el apetito por activos mexicanos.
Análisis técnico del tipo de cambio
Desde el punto de vista técnico, el USDMXN encontró presión vendedora tras intentar superar la resistencia de 18.44, ubicada cerca de las medias móviles de 50 y 200 periodos, que continúan actuando como barreras clave para el avance del cruce.
El soporte inmediato se mantiene en 18.35, nivel que ha servido como base sólida en las últimas sesiones.
Mientras el tipo de cambio no logre consolidarse por encima de 18.44, el sesgo de corto plazo seguirá bajista, con potencial de reanudación de la caída hacia los 18.25, especialmente si se consolida un entorno externo favorable para las monedas emergentes.
Una ruptura sostenida por debajo de 18.30 podría confirmar un nuevo impulso a la baja, mientras que un cierre diario por encima de 18.50 reactivaría un movimiento de corrección más amplio.
Fuente: xStation5.
El índice VIX cae un 10% en medio del intento de rebote de Wall Street 🗽
Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽
Los metales preciosos registran caídas 📉 El oro retrocede un 2% y la plata cae un 4%.
El Nasdaq 100 intenta recuperarse 🌿 La caída golpea a las acciones de uranio.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "