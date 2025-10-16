ÚLTIMA HORA: El gas natural cae tras datos de la EIA 📌

- El gas natural cae tras datos de la EIA
- El gas natural cae tras datos de la EIA
Cambio semanal en inventarios de gas natural (EIA):
Actual: +80 bcf
Esperado (consenso XTB): +76 bcf
Anterior: +80 bcf
Los precios del gas natural (NATGAS) cayeron ligeramente tras la publicación de los datos semanales de la Administración de Información Energética (EIA), que revelaron un aumento de inventarios ligeramente por encima de lo esperado, lo que refuerza la percepción de una sobreoferta persistente en el mercado interno.
Este incremento, superior al consenso de 76 bcf estimado en la plataforma de XTB, provocó una reacción bajista en el instrumento, en línea con la presión que ejerce el exceso de oferta sobre los precios en el corto plazo.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "