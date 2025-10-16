ÚLTIMA HORA: El gas natural cae tras datos de la EIA 📌

Cambio semanal en inventarios de gas natural (EIA):

Actual: +80 bcf

Esperado (consenso XTB): +76 bcf

Anterior: +80 bcf

Los precios del gas natural (NATGAS) cayeron ligeramente tras la publicación de los datos semanales de la Administración de Información Energética (EIA), que revelaron un aumento de inventarios ligeramente por encima de lo esperado, lo que refuerza la percepción de una sobreoferta persistente en el mercado interno.

Este incremento, superior al consenso de 76 bcf estimado en la plataforma de XTB, provocó una reacción bajista en el instrumento, en línea con la presión que ejerce el exceso de oferta sobre los precios en el corto plazo.

__________

🚀 ¿Buscas operar con gas natural y otros commodities en tiempo real? Abre tu cuenta real en XTB y accede a análisis, gráficos avanzados y ejecución rápida en mercados globales.

👉 Abre la tuya hoy