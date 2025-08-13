Dólar hoy: el peso mexicano cede terreno en medio de tensiones comerciales y señales de alivio monetario en EE. UU.

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles con ligeras pérdidas, en un contexto marcado por factores externos y tensiones comerciales. El dólar estadounidense avanzó un 0,3 % intradía, moviéndose en un rango de 18.50 a 18.66 pesos por dólar. La sesión careció de datos económicos relevantes a nivel local, pero estuvo influida por un panorama internacional cargado de noticias que afectan directamente al mercado cambiario mexicano.

Tensiones comerciales con Estados Unidos

Uno de los factores que más pesa sobre el tipo de cambio son las recientes decisiones de política comercial entre México y Estados Unidos. La administración estadounidense impuso aranceles del 25 % al acero y del 10 % al aluminio procedentes de México, además de advertir que la próxima semana podrían aplicarse nuevos gravámenes a las autopartes.

En respuesta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que el país dispone de 90 días para negociar condiciones más favorables de acceso al mercado estadounidense. Este proceso se llevará a cabo en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump.

Paralelamente, el gobierno mexicano adoptó medidas para proteger a la industria nacional del calzado. Entre ellas, destaca la imposición de un arancel mínimo del 25 % a las importaciones de calzado terminado provenientes de China y la restricción en el uso del programa IMMEX para este tipo de productos, con el objetivo de frenar prácticas que afecten a la producción local.

Contexto macroeconómico en Estados Unidos

Del lado estadounidense, los últimos datos de inflación revelaron que la tasa general se mantuvo estable en 2,7 %, en línea con el mes previo, pero con un repunte en la inflación subyacente hasta 3,1 %, su nivel más alto en seis meses.

El mercado interpreta estas cifras junto con otros indicadores, como la revisión a la baja en las nóminas no agrícolas y las débiles lecturas en los índices de actividad manufacturera y de servicios, como señales de que la Reserva Federal optará por un recorte de 25 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria.

Análisis técnico del Peso Mexicano

En el gráfico de 15 minutos, el USD MXN mostró un rebote sólido desde el soporte clave de 18.5269, que coincidió con una condición de sobreventa en el RSI. El impulso llevó al precio a romper al alza la media móvil de 200 periodos y a probar la resistencia en 18.6599, nivel que frenó el avance y generó una ligera corrección. Si el tipo de cambio logra superar de forma sostenida 18.66–18.69, podría habilitar un movimiento hacia 18.7334. En cambio, un retroceso por debajo de 18.62 abriría espacio para volver a la zona de 18.55 e incluso al soporte de 18.5269. El RSI, tras haber tocado niveles de sobrecompra, sugiere que el mercado podría entrar en una fase de consolidación a corto plazo.

Fuente: xStation5.