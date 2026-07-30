Dólar Hoy en Chile: baja hasta los $927 impulsado por el avance del cobre

El dólar en Chile comenzó la jornada con una marcada baja, retrocediendo cerca de un 0,8% hasta ubicarse alrededor de los 927 pesos por dólar. El movimiento responde principalmente a una moderación del billete verde en los mercados internacionales luego de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Si bien el banco central estadounidense decidió mantener las tasas de interés sin cambios, los inversionistas interpretaron que no existe una urgencia inmediata para retomar un ciclo de alzas. Esta percepción ganó fuerza después de la conferencia de Kevin Warsh, que contribuyó a reducir las probabilidades de un incremento de tasas durante la reunión de septiembre.

La menor expectativa de un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos debilitó al dólar a nivel global, favoreciendo el desempeño de monedas emergentes como el peso chileno.

Las tensiones en Medio Oriente limitan una caída mayor del dólar

A pesar del retroceso registrado por el dólar, el escenario internacional continúa marcado por la incertidumbre geopolítica.

Las persistentes tensiones en Medio Oriente mantienen activa la demanda por activos considerados refugio, lo que impide una depreciación más profunda del dólar frente a otras monedas. Este factor sigue siendo uno de los principales elementos de riesgo para los mercados financieros internacionales y podría generar episodios de volatilidad durante las próximas sesiones.

En el ámbito local, la jornada estará caracterizada por la ausencia de publicaciones de indicadores económicos relevantes, por lo que la evolución del tipo de cambio dependerá principalmente de los factores externos.

El cobre supera el 1,3% y fortalece al peso chileno

Uno de los principales catalizadores para la caída del dólar en Chile ha sido el sólido desempeño del cobre, que avanza más de un 1,3% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

El metal rojo reaccionó positivamente al alivio generado por la decisión de la Reserva Federal de no endurecer su política monetaria en esta oportunidad, mejorando las perspectivas para la demanda global de metales industriales.

Un entorno de tasas de interés más estables favorece las expectativas de crecimiento económico y, por consiguiente, incrementa las proyecciones de consumo de materias primas como el cobre.

China sigue siendo un factor clave para el mercado del cobre

Los inversionistas también permanecen atentos a las próximas señales que entregue el Politburó de China, especialmente respecto de posibles nuevas medidas de estímulo para apoyar la recuperación de la economía del gigante asiático.

China continúa siendo el mayor consumidor mundial de cobre, por lo que cualquier anuncio orientado a impulsar la actividad económica podría traducirse en una mayor demanda del metal y entregar un soporte adicional a sus precios.

A más largo plazo, los fundamentos del cobre permanecen sólidos gracias al crecimiento estructural de la demanda asociado a la transición energética, la expansión de las energías renovables, los vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura necesaria para la inteligencia artificial y los centros de datos.

Perspectivas para el tipo de cambio

De cara al resto de la sesión, el comportamiento del tipo de cambio continuará condicionado por la evolución del dólar a nivel internacional, el desempeño del cobre y cualquier novedad relacionada con la política monetaria estadounidense o con la economía china.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico M15 cotiza en $923, luego de caer abruptamente desde los $935. El precio mantiene un sesgo bajista, luego de romper el soporte situado en $931, nivel que ahora actúa como resistencia inmediata. El siguiente soporte inmediato se ubica en $921, una ruptura sostenida sobre dicho nive podría llevar al precio hacia el siguiente soporte ubicado en $916. Por su parte, el RSI se encuentra en 23 puntos, en niveles de sobreventa, reflejando la fortaleza en la presión bajista, aunque también podría anticipar un rebote. Por parte de las SMA de 50 y 200 períodos el precio continúa por debajo ambas.



Fuente: xStation5