Calendario Económico: ¿Qué moverá a los mercados hoy? (30.07.2026)

La sesión de hoy estará dominada por una combinación de datos macroeconómicos de Europa, la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) y las repercusiones de la reunión de ayer de la Reserva Federal, junto con la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El mercado inicia la jornada tras la peor sesión del Dow Jones desde abril de 2025 (-2,19%), luego de que la Fed decidiera mantener las tasas de interés en el rango de 3,5%–3,75% mediante una votación de 9 a 3.

Datos económicos de Europa

Antes del mediodía se publicarán las cifras del PIB del segundo trimestre de España, Italia, Alemania y del conjunto de la Eurozona (el consenso apunta a una marcada desaceleración del crecimiento interanual en España e Italia). A las 14:00, se conocerá el IPC de Alemania correspondiente a julio, con previsiones de un aumento hasta 2,7% interanual, desde el 2,3% registrado anteriormente. Durante la tarde, la atención se trasladará a Estados Unidos. A las 14:30 se publicará un conjunto de indicadores que incluye el PCE (el deflactor de inflación utilizado por la Reserva Federal), los ingresos y gastos personales, el PIB del segundo trimestre y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, donde el mercado espera un aumento hasta 200.000, desde las 187.000 registradas previamente.

La decisión del Banco de Inglaterra

A las 13:00, el Banco de Inglaterra anunciará su decisión sobre las tasas de interés. Los economistas consultados por Reuters esperan una votación de 7 a 2 a favor de mantener la tasa en 3,75%, nivel que se mantiene desde diciembre. Desde marzo, el gobernador Andrew Bailey ha señalado que los recortes de tasas previstos anteriormente se han pospuesto debido al conflicto en el Estrecho de Ormuz, que continúa alimentando las presiones inflacionarias. Se espera que Bailey ofrezca un discurso a las 13:30, junto con la publicación del Informe Trimestral de Inflación.

Geopolítica y petróleo

La situación en torno a Irán continúa siendo un factor de riesgo clave. El USCENTCOM llevó a cabo un ataque de represalia tras la ofensiva de Teherán, mientras que Donald Trump amenazó a Irán con un "duro castigo", lo que el miércoles impulsó un avance del 7,9% en el Brent, hasta los 90,74 dólares por barril. Sin embargo, hoy los precios del petróleo ceden parte de esas ganancias. El Brent retrocede 0,9%, situándose en torno a los 87,30 dólares, mientras los buques petroleros continúan abandonando la región del Golfo pese a la escalada del conflicto. El aumento de la oferta de OPEP+ de 188.000 barriles diarios para septiembre, que será anunciado el 2 de agosto, podría limitar nuevas alzas en el mediano plazo, siempre que las tensiones militares no sigan intensificándose.

Wall Street tras el cierre y el sector de los semiconductores

Tras el cierre del mercado se publicarán los resultados trimestrales de Apple, Amazon y Coinbase. Apple acumula un avance del 25% en los últimos tres meses y ha alcanzado nuevos máximos, mientras que Amazon cae 14% en el mismo período y Coinbase retrocede 60% desde su máximo de octubre, lo que sugiere una elevada volatilidad implícita, especialmente para estas dos últimas compañías.

El sector de semiconductores de Corea del Sur continúa siendo el segmento más volátil a nivel mundial. Tanto Samsung Electronics como SK Hynix registraron fuertes movimientos en sus acciones (+8% y -10%, respectivamente) tras la publicación de sus resultados trimestrales, lo que ha seguido afectando el sentimiento global hacia las compañías vinculadas a los chips de inteligencia artificial. Si la volatilidad en el KOSPI persiste, es probable que continúe la presión sobre las empresas tecnológicas estadounidenses relacionadas con la memoria y la IA. Compañías como Mastercard, Altria, Ferrari y British American Tobacco también han presentado o presentarán sus resultados financieros.