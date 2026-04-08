Dólar hoy en Chile: cae hacia los $890 tras alto al fuego entre EE.UU. e Irán y datos inflacionarios locales

El dólar en Chile inicia la jornada del 8 de abril con una caída significativa, retrocediendo cerca de 3% y ubicándose en torno a los $885–$900 en las primeras operaciones, luego de haber cerrado en $914,47 el día anterior según el Banco Central. Se trata de uno de los movimientos bajistas más relevantes de las últimas semanas, reflejando un cambio abrupto en el posicionamiento global de los inversionistas.

El principal catalizador de este ajuste es la confirmación de un alto al fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que marca un punto de inflexión en un conflicto que durante semanas había elevado la prima por riesgo geopolítico. Este acuerdo reduce la probabilidad de interrupciones en el suministro energético global y descomprime uno de los principales focos de presión inflacionaria a nivel mundial. La menor tensión en Medio Oriente ha debilitado la demanda por activos refugio como el dólar, generando una salida de flujos hacia monedas emergentes.

Geopolítica, petróleo, dólar y cobre

El alto al fuego tiene implicancias que van más allá del ámbito político ya que durante las últimas semanas, el conflicto había elevado los precios del petróleo ante el riesgo de disrupciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz. Ese marco llevó al mercado a internalizar un shock de oferta energética, elevando las expectativas de inflación global y reduciendo la probabilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Con la tregua sobre la mesa, ese escenario comienza a revertirse. La caída en la prima por riesgo energético está generando un ajuste en las expectativas inflacionarias, lo que a su vez permite al mercado volver a considerar una trayectoria de tasas menos restrictiva en Estados Unidos. Este cambio explica en gran medida la debilidad global del dólar y la magnitud del movimiento observado en el tipo de cambio en Chile. Lo que se observa es una recomposición de salida desde activos defensivos hacia activos de mayor riesgo.

El cobre ha mostrado un repunte relevante, retornando a niveles observados a mediados de marzo, lo que mejora los términos de intercambio y fortalece las perspectivas de ingreso de divisas hacia la economía chilena. Chile sigue siendo el mayor productor mundial de cobre, y el comportamiento del metal tiene una incidencia directa sobre el tipo de cambio puesto que un cobre más fuerte implica mayores exportaciones, mejor balanza comercial y, en consecuencia, una presión apreciativa sobre el peso. La caída del dólar no responde únicamente a la debilidad global de la divisa, pues también se debe a una combinación de factores que están alineados en la misma dirección como el menor riesgo geopolítico, mejores precios del cobre y expectativas más favorables para el frente externo.

Alza en la inflación en Chile

En el plano interno, el IPC de marzo sorprendió levemente al alza, registrando una variación mensual de 1,0%, por encima del 0,9% esperado, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 0,8%, muy por encima del 0,1% previo. A doce meses, la inflación se mantiene en 2,8%, dentro del rango de tolerancia del Banco Central. El desglose del dato muestra que el principal impulso provino del componente de transporte, con un alza de 2,6%, explicado en gran parte por el incremento de 8,2% en el precio de la gasolina. A esto se suman aumentos en educación y algunos alimentos como el tomate, que registró un alza de 17,6%.



Fuente: xStation

Gran parte de estas presiones responde a factores puntuales y estacionales, junto con el rezago en la transmisión del shock de combustibles. De hecho, el propio INE señala que el impacto completo del alza en los precios de la energía se verá reflejado con mayor fuerza en abril. Mientras la inflación anual se mantenga contenida, el Banco Central conserva margen para mantener una postura neutral, sin necesidad de reaccionar de forma inmediata a un dato puntual más alto.

Mejora externa, pero desafíos estructurales persisten

En términos de crecimiento, el Banco Mundial ajustó al alza su proyección para Chile en 2026, estimando una expansión del PIB de 2,4%, levemente superior al 2,2% proyectado previamente. Este ajuste refleja una mejora en las condiciones internas, junto con el impulso esperado desde la inversión en minería e infraestructura.

A nivel local, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha insistido en que el principal desafío sigue siendo retomar una senda de crecimiento sostenido. En su presentación ante la Comisión de Economía del Senado, advirtió que Chile arrastra un período prolongado de desaceleración, con efectos visibles en el empleo, la inversión y la productividad. Dentro de los ejes planteados por la autoridad destacan la simplificación regulatoria, el impulso a la inversión privada, el fortalecimiento de las Mipymes y el desarrollo del turismo, en un intento por abordar los factores estructurales que han limitado el crecimiento en las últimas décadas.

Análisis técnico

USDCLP (M15)



Fuente: xStation

El gráfico en M15 muestra una estructura previa lateral con sesgo bajista que termina en un desplazamiento impulsivo claro a la baja, rompiendo de forma limpia el rango definido por los niveles intermedios (925, 912 y 888). La ruptura no es progresiva sino violenta y con expansión de volatilidad (apertura de bandas de Bollinger), lo que indica entrada de órdenes agresivas y desequilibrio. El precio no solo rompe 912, sino que lo hace sin respetar micro soportes, dejando ineficiencias en la caída y confirmando pérdida de control comprador. El hecho de que el precio alcance rápidamente la zona de 888 y reaccione con un rebote menor sugiere toma parcial de liquidez en ese nivel, pero sin estructura de reversión todavía. La media (línea amarilla) queda claramente por encima, actuando ahora como referencia dinámica bajista, lo que refuerza el cambio de contexto.

El RSI pasa de una condición cercana a sobrecompra a sobreventa sin divergencias claras, lo que valida momentum bajista más que agotamiento inmediato, mientras el MACD muestra expansión negativa fuerte y aceleración en el histograma, sin señales aún de desaceleración significativa en el punto mínimo. La reacción actual sobre 888–892 es débil en comparación con la vela impulsiva previa, lo que sugiere que el rebote es más correctivo que estructural. Mientras el precio permanezca por debajo de 912, el comportamiento refleja aceptación en niveles inferiores, y la zona marcada en torno a 882 aparece como siguiente área natural de interés donde el precio podría buscar más liquidez si la presión vendedora se mantiene.