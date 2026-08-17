Dólar hoy en Chile: cobre toca nuevo récord y mantiene al dólar bajo presión

- El dólar en Chile inicia la jornada con una tendencia a la baja, acompañado por la debilidad global de la moneda estadounidense.
- El cobre vuelve a acercarse a máximos históricos, entregando respaldo adicional al peso chileno.
- Para la jornada, el tipo de cambio podría fluctuar entre $907 y $917, con la geopolítica como uno de los principales factores de riesgo.
- El dólar en Chile inicia la jornada con una tendencia a la baja, acompañado por la debilidad global de la moneda estadounidense.
- El cobre vuelve a acercarse a máximos históricos, entregando respaldo adicional al peso chileno.
- Para la jornada, el tipo de cambio podría fluctuar entre $907 y $917, con la geopolítica como uno de los principales factores de riesgo.
El tipo de cambio (USDCLP) inicia la jornada con una tendencia a la baja, en un contexto marcado por la persistente debilidad del dólar a nivel global. El índice del dólar global se ubica en su nivel más bajo desde junio, debilitándose frente a las principales divisas, en medio de las señales de menor dinamismo económico que dejaron los datos publicados la semana pasada en Estados Unidos.
A ello se suma un escenario geopolítico que, por ahora, no ha registrado una escalada significativa, aunque durante las primeras horas de la sesión se observó una mayor volatilidad tras declaraciones de un alto funcionario iraní, quien señaló un cambio desde una estrategia defensiva hacia una postura más ofensiva y una mayor disposición a intensificar las tensiones en el estrecho de Ormuz.
Cobre entrega respaldo al peso chileno
Pese a este escenario, el tipo de cambio ha mantenido una relativa estabilidad, mientras el mercado local continúa atento a los principales datos económicos que se conocerán en Chile durante la semana.
Al mismo tiempo, el avance del precio del cobre, que vuelve a acercarse a sus máximos históricos, entrega un mayor respaldo al peso chileno.
En este contexto, esperamos que durante la jornada el tipo de cambio oscile en torno a los $907 - $917 por dólar, con especial atención a la evolución del escenario geopolítico, que se mantiene como uno de los principales factores de riesgo.
Análisis técnico del dólar en Chile
Fuente: xStation5.
En el gráfico horario, el precio se mantiene alrededor de los $913, después de encontrar soporte en la zona próxima a $907,53. En el corto plazo, la primera región relevante por arriba se encuentra entre los $918,64 y $921,37, zona que anteriormente concentró movimientos del precio.
Una recuperación sostenida sobre esta región podría volver a dirigir la atención hacia los $933,29. En cambio, una pérdida del soporte de $907,53 aumentaría la presión sobre la parte inferior de la estructura, con una siguiente referencia visible alrededor de $897,35. El MACD se mantiene cerca de la zona neutral, en línea con la consolidación reciente del precio.
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