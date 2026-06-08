Dólar Hoy en Chile: corrige hacia $910 tras menor inflación y alivio geopolítico

El dólar en Chile inicia la jornada con una corrección hacia la zona de $910, luego de la fuerte alza registrada al cierre de la semana pasada. El USDCLP retrocede en un contexto de mayor apetito por riesgo, apoyado por señales de avance en las negociaciones de alto el fuego entre Irán e Israel, una recuperación del cobre y un dato de inflación local más bajo de lo esperado.

Menor riesgo geopolítico y cobre dan soporte al peso chileno

El movimiento previo del tipo de cambio estuvo explicado por datos laborales sólidos en Estados Unidos, que reforzaron la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva y presionaron a las monedas emergentes. Sin embargo, en la apertura de hoy el mercado muestra una lectura más favorable para activos de riesgo, después de reportes que apuntan a posibles avances diplomáticos en Medio Oriente.

La reducción de la prima geopolítica permitió cierta recuperación de monedas emergentes, mientras el cobre también mostró mejor desempeño por señales más constructivas desde China. Para el peso chileno, esta combinación ayuda a moderar parte de la presión reciente, aunque el mercado seguirá sensible a cualquier cambio en el tono del conflicto.

Inflación de Chile sorprende a la baja

En el plano local, el IPC de mayo subió solo 0,2% mensual, por debajo de lo esperado, y llevó la inflación anual a 3,9%. La desaceleración estuvo explicada principalmente por la caída en alimentos, que tuvo una incidencia negativa relevante, con bajas en productos como pan y frutas. Esta lectura entrega una señal favorable para el Banco Central de Chile, ya que muestra menor presión en los precios más visibles para los consumidores.

El dato, sin embargo, no elimina por completo la preocupación inflacionaria. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,4%, mostrando que todavía existen presiones más persistentes en servicios y bienes menos volátiles. En el detalle, las mayores alzas vinieron desde vivienda y servicios básicos, impulsadas por gas licuado y arriendos, y desde transporte, con incidencia del transporte aéreo internacional y la gasolina.

Análisis técnico

El USDCLP corrige desde la zona de $915–$916 y vuelve hacia $912, con soporte inmediato en $909 y luego en $902. Si la moderación geopolítica se mantiene, el tipo de cambio podría acercarse a la zona de $900; por arriba, una recuperación sobre $915 reactivaría presión hacia $925–$928.



Fuente: xStation5