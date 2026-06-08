Dólar Hoy en Chile: corrige hacia $910 tras menor inflación y alivio geopolítico

- El peso chileno recupera terreno frente al dólar gracias a una mejora del apetito por riesgo impulsada por señales de avance diplomático en Medio Oriente y una recuperación del cobre respaldada por expectativas más favorables sobre China
- La inflación de mayo en Chile sorprendió a la baja y fortalece la percepción de que las presiones inflacionarias están moderándose aunque el componente subyacente sigue mostrando persistencia en algunos sectores de la economía
- La evolución del conflicto geopolítico y del cobre seguirá siendo determinante para el USDCLP mientras el mercado observa una posible extensión de la corrección hacia la zona de 900 pesos por dólar si continúa la mejora del entorno externo
- El peso chileno recupera terreno frente al dólar gracias a una mejora del apetito por riesgo impulsada por señales de avance diplomático en Medio Oriente y una recuperación del cobre respaldada por expectativas más favorables sobre China
- La inflación de mayo en Chile sorprendió a la baja y fortalece la percepción de que las presiones inflacionarias están moderándose aunque el componente subyacente sigue mostrando persistencia en algunos sectores de la economía
- La evolución del conflicto geopolítico y del cobre seguirá siendo determinante para el USDCLP mientras el mercado observa una posible extensión de la corrección hacia la zona de 900 pesos por dólar si continúa la mejora del entorno externo
El dólar en Chile inicia la jornada con una corrección hacia la zona de $910, luego de la fuerte alza registrada al cierre de la semana pasada. El USDCLP retrocede en un contexto de mayor apetito por riesgo, apoyado por señales de avance en las negociaciones de alto el fuego entre Irán e Israel, una recuperación del cobre y un dato de inflación local más bajo de lo esperado.
Menor riesgo geopolítico y cobre dan soporte al peso chileno
El movimiento previo del tipo de cambio estuvo explicado por datos laborales sólidos en Estados Unidos, que reforzaron la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva y presionaron a las monedas emergentes. Sin embargo, en la apertura de hoy el mercado muestra una lectura más favorable para activos de riesgo, después de reportes que apuntan a posibles avances diplomáticos en Medio Oriente.
La reducción de la prima geopolítica permitió cierta recuperación de monedas emergentes, mientras el cobre también mostró mejor desempeño por señales más constructivas desde China. Para el peso chileno, esta combinación ayuda a moderar parte de la presión reciente, aunque el mercado seguirá sensible a cualquier cambio en el tono del conflicto.
Inflación de Chile sorprende a la baja
En el plano local, el IPC de mayo subió solo 0,2% mensual, por debajo de lo esperado, y llevó la inflación anual a 3,9%. La desaceleración estuvo explicada principalmente por la caída en alimentos, que tuvo una incidencia negativa relevante, con bajas en productos como pan y frutas. Esta lectura entrega una señal favorable para el Banco Central de Chile, ya que muestra menor presión en los precios más visibles para los consumidores.
El dato, sin embargo, no elimina por completo la preocupación inflacionaria. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,4%, mostrando que todavía existen presiones más persistentes en servicios y bienes menos volátiles. En el detalle, las mayores alzas vinieron desde vivienda y servicios básicos, impulsadas por gas licuado y arriendos, y desde transporte, con incidencia del transporte aéreo internacional y la gasolina.
Análisis técnico
El USDCLP corrige desde la zona de $915–$916 y vuelve hacia $912, con soporte inmediato en $909 y luego en $902. Si la moderación geopolítica se mantiene, el tipo de cambio podría acercarse a la zona de $900; por arriba, una recuperación sobre $915 reactivaría presión hacia $925–$928.
Fuente: xStation5
🔴ANÁLISIS VISIÓN SEMANAL (08.06.2026)
Resumen Premercado: Mercados moderan caídas entre petróleo volátil y tensiones en Irán
El Nasdaq sufre su peor caída del año y saltan las alarmas
Dólar hoy Colombia: sube a $3.631 tras empleo sólido en EE.UU. y previa de inflación
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "