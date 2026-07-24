El gas europeo alcanza máximos de cuatro meses: ¿qué puede impulsar el próximo movimiento?

El gas natural europeo ya ha cumplido el objetivo que veníamos siguiendo. Después de superar el 61,8% de Fibonacci, la cotización ha alcanzado los 63 euros por megavatio hora y ha llegado a marcar máximos de cuatro meses. El movimiento ha sido prácticamente impecable. Ahora, sin embargo, necesita algo más difícil: encontrar un nuevo argumento para continuar avanzando.

Durante el último mes, el gas europeo ha subido más de un 50%. Una aceleración de esta magnitud invita a tomar beneficios y hace razonable esperar una fase de estabilización. El mercado ya ha descontado buena parte del deterioro fundamental conocido, por lo que difícilmente podrá mantener el mismo ritmo sin una nueva interrupción del suministro, un empeoramiento de las previsiones de almacenamiento o una mayor competencia asiática por el gas natural licuado (GNL).

Oriente Medio y el GNL siguen impulsando los precios

La principal razón de la subida continúa siendo la situación en Oriente Medio. El estrecho de Ormuz canalizaba antes del conflicto aproximadamente el 20% del comercio mundial de GNL, con Qatar como uno de sus usuarios esenciales. La reducción de los flujos y la incertidumbre sobre la recuperación de las exportaciones cataríes han eliminado buena parte del exceso de oferta que se esperaba para 2026.

El problema para Europa no consiste únicamente en recibir menos GNL procedente del Golfo. También debe competir con Asia por los cargamentos disponibles. El precio del GNL asiático para entrega en septiembre ha alcanzado los 22 dólares por millón de BTU, su nivel más elevado en cuatro meses. Cuando Asia ofrece una prima suficiente, los barcos con capacidad para cambiar de destino terminan navegando hacia allí. Europa puede sustituir esas moléculas, pero normalmente debe hacerlo pagando más.

Los almacenamientos siguen siendo una preocupación

La segunda fuente de presión son los almacenamientos. Las reservas europeas se encuentran alrededor del 54%, claramente por debajo de la media estacional y de los niveles existentes hace un año. Anders Opedal, consejero delegado de Equinor, considera que Europa probablemente no conseguirá alcanzar el 80% antes del invierno debido a la estrechez del mercado internacional y a la competencia asiática.

La advertencia resulta importante porque Equinor no es un observador externo: Noruega se ha convertido en el principal proveedor de gas de Europa. Si incluso el mayor suministrador del continente cuestiona la capacidad para reconstruir las reservas, el mercado tiene motivos para mantener una prima de riesgo elevada.

La ACER calcula que Europa podría aproximarse al 80% manteniendo unas importaciones de GNL similares a las de 2025, pero necesitaría incrementarlas alrededor de un 13% para alcanzar el 90%. La dificultad está en que cualquier prolongación de las interrupciones cataríes puede hacer más costoso alcanzar incluso ese objetivo del 80%. Cuanto más tarde en normalizarse el suministro catarí, menos tiempo tendrá Europa para cubrir el déficit antes del invierno.

El clima y las previsiones también influyen

También están influyendo las temperaturas elevadas en Europa y Asia. El calor aumenta el consumo eléctrico destinado a refrigeración y puede elevar la utilización de centrales de gas, especialmente cuando disminuye la producción nuclear o renovable. Cada unidad consumida durante el verano es una unidad que no entra en los almacenamientos.

Goldman Sachs ha elevado recientemente sus previsiones para el TTF hasta 60 euros durante el tercer trimestre y 53 euros durante el cuarto, frente a sus estimaciones anteriores de 41 y 40 euros. Esta revisión reconoce que la recuperación de los flujos por Ormuz está siendo más lenta de lo previsto. Sin embargo, también muestra que, alrededor de los niveles actuales, el mercado ya cotiza por encima del escenario central del banco. Para prolongar el rally probablemente será necesario otro deterioro fundamental.

Análisis técnico del gas europeo

Técnicamente, el objetivo de 63 euros que manteníamos ya se ha cumplido. Después de una subida tan vertical, el escenario más razonable sería una estabilización mediante un rango lateral alrededor de los niveles actuales. Si el precio consigue superar los máximos marcados en esta zona y posteriormente confirma la ruptura, podríamos buscar incorporaciones alcistas durante los retrocesos, evitando perseguir directamente el movimiento. Por el contrario, una pérdida clara de 60,55 comenzaría a debilitar la estructura de corto plazo y permitiría buscar retrocesos bajistas, especialmente si ese antiguo soporte pasa a funcionar como resistencia.



Fuente: xStation5

El mercado se encuentra, por tanto, en una zona de decisión. Los fundamentales continúan siendo tensos, pero buena parte del riesgo ya está reflejado en el precio. Los 63 euros han dejado de ser un objetivo y se han convertido en el centro del nuevo campo de batalla. Ahora el gas necesita consolidar la subida o encontrar un nuevo catalizador. Seguir avanzando únicamente por inercia sería pedirle demasiado, incluso a un mercado tan poco aficionado a la tranquilidad como el gas europeo.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.