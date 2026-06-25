Dólar Hoy en Chile: dólar abre a la baja en $918 tras repunte del cobre

El dólar en Chile abre a la baja en los 918 pesos, registrando una caída cercana al 0,4% y retrocediendo desde los máximos recientes alcanzados en jornadas anteriores. Este movimiento refleja una moderación en la presión cambiaria, en medio de un escenario internacional marcado por señales mixtas para los mercados financieros.

El comportamiento del tipo de cambio se produce en un contexto donde los inversionistas continúan internalizando la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva por más tiempo. Las recientes señales de apoyo a eventuales alzas de tasas de interés han reforzado la idea de que la autoridad monetaria estadounidense podría mantener condiciones financieras ajustadas durante un periodo prolongado.

La Reserva Federal sigue siendo clave para el tipo de cambio

La expectativa de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos sigue siendo uno de los principales factores que influyen sobre el comportamiento del dólar en Chile. Una Reserva Federal más dura tiende a fortalecer al dólar a nivel global, ya que mayores tasas de interés aumentan el atractivo de los activos denominados en la moneda estadounidense.

Sin embargo, pese a este escenario, el tipo de cambio muestra una apertura a la baja, reflejando que otros factores externos también están influyendo en la cotización. Entre ellos destaca la evolución de los precios del petróleo, los avances diplomáticos en Medio Oriente y el desempeño positivo del cobre, principal producto de exportación de Chile.

Avances entre Estados Unidos e Irán moderan el precio del petróleo

Los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han contribuido a moderar los precios del petróleo y a reducir parte de las preocupaciones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente.

La disminución de las tensiones ha permitido que el petróleo borre prácticamente todas las ganancias acumuladas desde el inicio del conflicto en la región. Esta fuerte caída del crudo reduce los temores sobre nuevas presiones inflacionarias globales, especialmente aquellas vinculadas al encarecimiento de la energía.

En este contexto, la mejora en las perspectivas de suministro energético, apoyada por los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y la mayor normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz, ha contribuido a mejorar el ánimo de los mercados.

El dato PCE de mayo no genera nuevas sorpresas

En Estados Unidos, los datos del PCE de mayo estuvieron en línea con las expectativas del mercado. El indicador mostró una inflación aún elevada, pero sin generar nuevas sorpresas que alteren de forma significativa las expectativas sobre la futura trayectoria de la política monetaria.

Este dato es relevante porque el PCE es una de las medidas de inflación seguidas de cerca por la Reserva Federal. Si bien confirma que las presiones inflacionarias no han desaparecido completamente, el hecho de que no haya sorprendido al alza ayuda a contener parcialmente las expectativas de nuevas alzas agresivas de tasas.

Para el dólar en Chile, este escenario implica que el mercado continúa evaluando una combinación de factores: por un lado, una Fed que podría seguir restrictiva; por otro, menores presiones inflacionarias desde el petróleo y un mejor desempeño de las materias primas.

El cobre sube cerca de 1,7% en la LME

Por su parte, el cobre sube cerca de 1,7% en la LME, favorecido por la fuerte caída del petróleo y por la mejora en las perspectivas para la actividad industrial global.

El retroceso del crudo, que ya ha borrado prácticamente todas las ganancias acumuladas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, ha reducido los temores sobre el impacto de los mayores costos energéticos en la economía mundial. Esto ha favorecido el apetito por los metales industriales, entre ellos el cobre.

Para Chile, el avance del precio del cobre suele ser un factor de apoyo para el peso chileno, ya que mejora las perspectivas de ingresos externos del país. Por esta razón, el repunte del metal rojo contribuye a explicar parte de la caída inicial del tipo de cambio durante la jornada.

Menores temores sobre la actividad industrial global apoyan a los metales

La mayor normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz y la mejora en las perspectivas de suministro energético han reducido las preocupaciones sobre una posible interrupción significativa en los mercados de energía.

Este alivio ha favorecido el sentimiento hacia activos vinculados al crecimiento global, especialmente los metales industriales. En ese escenario, el cobre se ve beneficiado por una menor percepción de riesgo sobre la actividad manufacturera y la demanda global.

La recuperación del metal rojo entrega un soporte adicional para el peso chileno y presiona a la baja al dólar en Chile, al menos en el inicio de la sesión.

Sin datos económicos relevantes en Chile durante la jornada

En el plano local, durante la jornada no se conocerán datos económicos relevantes en Chile. Esto implica que el comportamiento del tipo de cambio estará determinado principalmente por factores externos, como la evolución del dólar global, el precio del cobre, el petróleo y las expectativas sobre la Reserva Federal.

La ausencia de referencias macroeconómicas locales relevantes podría llevar al mercado a concentrarse en las señales internacionales y en los movimientos de las materias primas.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cerca de los $915 en gráfico M15, luego de una caída desde la zona de $920-$922, nivel que se mantiene como resistencia inmediata. En el corto plazo, el precio intenta estabilizarse sobre el soporte de $912, mientras se mantenga sobre esa zona, podría buscar un rebote hacia $917 y posteriormente hacia $922. Por el contrario, una ruptura bajo $912 debilitaría la estructura reciente y podría abrir espacio para retrocesos hacia $905-$901, donde aparecen los siguientes soportes relevantes.



Fuente: xStation5