El peso chileno inicia la jornada con una apreciación relevante, llevando al dólar en Chile a caer cerca de 0,7% y ubicarse en torno a los 885 pesos. El movimiento está impulsado principalmente por un mejor ánimo en los mercados internacionales, ante crecientes expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Las negociaciones habrían avanzado hacia un memorándum preliminar que incluiría compromisos de seguridad y una eventual reapertura del estrecho de Ormuz, reduciendo así parte de las tensiones geopolíticas que habían fortalecido al dólar en semanas recientes. La caída del petróleo también ha contribuido a moderar los temores inflacionarios globales, debilitando la demanda por activos refugio y favoreciendo a monedas emergentes como el peso chileno.

Además, el mejor desempeño de las bolsas internacionales y la recuperación parcial del apetito por riesgo han generado una mayor entrada de flujos hacia economías exportadoras de materias primas, fortaleciendo el comportamiento de la moneda local durante la apertura.

Superávit comercial impulsa al peso chileno

A nivel local, el mercado recibió cifras positivas desde el sector externo. Chile registró un superávit comercial de US$1.910 millones, apoyado por un fuerte dinamismo de las exportaciones mineras.

Los envíos de cobre crecieron más de 14% anual, mientras el litio y el oro mostraron expansiones aún más marcadas, reflejando un escenario favorable para las materias primas chilenas y para los ingresos provenientes del comercio exterior.

Las importaciones también avanzaron, especialmente en bienes intermedios y de capital, lo que sugiere una actividad económica interna todavía resiliente pese al entorno internacional más volátil. Este comportamiento ha sido interpretado por el mercado como una señal de que la demanda interna mantiene cierta solidez.

Cobre al alza y cautela por la inflación en Estados Unidos

En paralelo, el cobre sube ligeramente cerca de 0,2% durante la apertura, respaldado por una mejora en las perspectivas para la demanda manufacturera global tras la baja en los costos energéticos.

Aun así, los inversionistas mantienen cierta cautela, ya que desde la Federal Reserve continúan las señales de preocupación respecto a la inflación en Estados Unidos. Esto podría limitar futuros recortes de tasas por parte del banco central estadounidense y generar episodios de volatilidad en el mercado cambiario.

En este contexto, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 876 y los 894 pesos durante la sesión, en una jornada marcada por la atención de los inversionistas a nuevos antecedentes geopolíticos y económicos internacionales.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cerca de $886 en gráficos M30, manteniéndose bajo presión bajista tras romper el canal alcista de corto plazo y perder la zona de soporte de $890, nivel que ahora actúa como resistencia inmediata. El rechazo previo en los $914 generó una corrección y aumentó la presión vendedora intradía.

En el corto plazo, el precio se mantiene bajo la SMA de 50 y 200 períodos, reflejando debilidad técnica. Mientras el USDCLP se mantenga bajo $890, el sesgo seguirá siendo bajista, con soportes en $880 y posteriormente $876.



Fuente: xStation5