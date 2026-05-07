Dólar Hoy México: Banxico recortaría la tasa a 6.50% esta tarde con la inflación de abril dando la última señal verde

El dólar en México (USDMXN) cotiza con una apreciación moderada de 0.2% este jueves, con el USD/MXN en torno a 17.21, en una sesión dominada por dos eventos que se retroalimentan, la publicación de los datos de inflación de abril, que sorprendieron a la baja, y la decisión de política monetaria de Banxico programada para las 15:00 horas (GMT-4), donde el mercado descuenta con alta convicción un recorte de 25 puntos base.

El contexto global también acompaña el petróleo WTI (OIL.WTI) que cayó por debajo de los 100 dólares esta semana ante las esperanzas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán, reduciendo la presión inflacionaria importada que había complicado la lectura del banco central en los últimos meses.

La inflación de abril despeja el camino

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó esta mañana que la inflación anual de México se ubicó en 4.45% en abril, por debajo del 4.59% de marzo y marginalmente por debajo del consenso de 4.50%. El dato mensual fue de +0.20%, frente al +0.25% esperado y muy por debajo del +0.86% de marzo, cuando el impacto del alza de combustibles por el conflicto en Medio Oriente distorsionó el registro.

El componente subyacente, que excluye los precios más volátiles de alimentos frescos y energía, bajó a 4.26% anual desde 4.45% en marzo, su nivel más bajo en ocho meses y levemente por debajo del consenso de 4.27%. El resultado mensual del subyacente fue +0.31%, en línea con lo esperado.

Varios rubros mostraron desaceleración relevante: alimentos y bebidas no alcohólicas pasaron de 6.91% a 6.36% anual, restaurantes y hoteles de 7.16% a 6.89%, y salud de 5.43% a 5.25%. El único componente que presionó al alza fue el transporte, que subió de 2.62% a 3.14% anual, directamente vinculado al alza de combustibles por el conflicto en Medio Oriente. En términos generales, el dato confirma que el máximo inflacionario de los últimos meses, parcialmente atribuible a distorsiones de oferta en productos agrícolas como el jitomate y al shock de energía, está cediendo, lo que refuerza el argumento de Banxico para actuar esta tarde.

Banxico y el último recorte del ciclo

La decisión de esta tarde llega después de que la gobernadora Victoria Rodríguez señaló ante el Senado el 28 de abril que la Junta de Gobierno "valorará realizar un último ajuste en el ciclo de recortes" en la reunión de mayo, ese lenguaje fue interpretado por el mercado como una señal explícita. El resultado es que 32 de los 35 analistas encuestados por Citi esperan un recorte de 25 puntos base que llevaría la tasa a 6.50%. La expectativa mediana para el cierre de 2026 también se sitúa en 6.50%, lo que implica que el mercado descuenta esta como la tasa terminal del ciclo que comenzó en mayo de 2024 con una reducción acumulada de 475 puntos base desde el máximo de 11.25%.

Fuente: Tradingeconomics.

Oxford Economics anticipa el mismo movimiento y agrega que Banxico podría señalar en su comunicado que el ciclo de bajas está cerca de concluir, aunque deja abierta la posibilidad de un recorte adicional en el cuarto trimestre si la economía continúa mostrando debilidad. El PIB mexicano registró contracciones en los dos primeros meses de 2026, y la proyección de crecimiento para el año fue revisada a la baja por los analistas a 1.2%. Ese contexto de desaceleración económica es precisamente el argumento más sólido a favor del recorte, junto con la fortaleza relativa del peso y la ausencia de presiones de demanda en el horizonte de pronóstico que señaló la propia gobernadora.

El riesgo de recortar en este entorno, sin embargo, es real, una vez que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo han aumentado de forma consistente en las últimas encuestas. La proyección mediana para el cierre de 2026 subió a 4.35% desde 4.26% hace quince días, y para 2027 a 3.87%, todavía por encima del objetivo de 3%. Si las expectativas continúan desanclándose, el espacio para recortes adicionales se cierra y Banxico podría enfrentar la necesidad de revertir el ciclo antes de lo previsto. Ese es el escenario que más preocupa a los analistas más cautelosos, que advierten que la tasa real ex ante podría aproximarse a zona de expansión monetaria no por la caída de la tasa nominal sino por el alza de las expectativas de inflación.

Análisis técnico del dólar en México

El USD/MXN cotiza en 17.2120 en el gráfico de 15 minutos, por debajo de la SMA(50) en 17.2230 y de la SMA(200) en 17.2834, ambas actuando como resistencias dinámicas. El precio encontró soporte en 17.1962, nivel marcado en el gráfico y reforzado por el rebote visible esta madrugada, y desde ahí ha mantenido una consolidación lateral estrecha. El RSI está en zona neutral, sin sesgo definido, y el ADX con líneas DI+ y DI- prácticamente igualadas en 20.1 y 19.1 confirma que no hay tendencia activa en este momento, lo que es consistente con un mercado en espera del catalizador de la tarde.

Para la sesión, el nivel clave a vigilar es 17.1962 como soporte. Una decisión de Banxico que confirme el recorte con un comunicado más dovish de lo esperado o que señale espacio para recortes adicionales en 2026 podría presionar al par hacia el Fibonacci 61.8% en 17.091. Una sorpresa hawkish, como una votación más dividida de lo anticipado o un comunicado que cierre explícitamente la puerta a futuros recortes, llevaría al par de vuelta hacia 17.2824, zona de la SMA(200), con extensión hacia 17.3154-17.3815 en caso de fortaleza sostenida del dólar.

Fuente: xStation5.