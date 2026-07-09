Dólar Hoy en Chile: dólar retrocede mientras el cobre fortalece al peso

El dólar en Chile cae cerca de 0,5% en la apertura de la jornada, cotizando en torno a los 929 pesos por dólar, en una sesión marcada por señales mixtas en los mercados internacionales.

El movimiento del tipo de cambio refleja un escenario en el que conviven factores externos que entregan soporte al dólar a nivel global con elementos favorables para el peso chileno, especialmente por el desempeño del cobre, una de las principales referencias para la economía local.

Aversión al riesgo y política monetaria de la Fed respaldan al dólar global

Si bien el dólar mantiene un respaldo global por el aumento de la aversión al riesgo tras una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, este impulso no ha sido suficiente para sostener un avance del tipo de cambio en Chile durante la apertura.

A este escenario se suman las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo. Este factor suele favorecer al dólar a nivel internacional, ya que tasas más altas durante un periodo prolongado pueden aumentar el atractivo de los activos denominados en la moneda estadounidense.

Sin embargo, en el mercado local, el fortalecimiento del cobre está favoreciendo al peso chileno y limitando el avance del tipo de cambio.

El cobre sube cerca de 1,5% y entrega respaldo al peso chileno

Por su parte, el cobre sube cerca de 1,5% en la LME, impulsado por un renovado interés de los inversionistas en el sector minero y por el buen desempeño de las compañías ligadas a los metales.

Este avance del metal rojo es relevante para el comportamiento del dólar en Chile, ya que un mayor precio del cobre suele mejorar las perspectivas para los ingresos externos del país y fortalecer la posición del peso chileno frente al dólar.

El optimismo también se apoya en versiones de que Irán seguiría buscando una salida diplomática al conflicto con Estados Unidos, lo que mejora las perspectivas para la actividad global y favorece a las materias primas.

Mercado chileno opera sin datos económicos locales durante la jornada

En Chile no se publicarán datos económicos durante la jornada, por lo que la atención del mercado estará concentrada principalmente en los factores externos.

Entre ellos destacan la evolución del conflicto en Medio Oriente, las expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Reserva Federal, el comportamiento del dólar global y, especialmente, el desempeño del cobre en los mercados internacionales.

Señales contrapuestas para el tipo de cambio

De esta forma, el mercado muestra señales contrapuestas. Por un lado, el dólar encuentra soporte en la incertidumbre geopolítica y en las expectativas de una política monetaria estadounidense restrictiva por más tiempo.

Por otro lado, el alza del cobre continúa entregando respaldo al peso chileno, limitando el avance del tipo de cambio y favoreciendo la caída del dólar en Chile durante la apertura.

En este contexto, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de cómo evolucionen las tensiones internacionales, las expectativas sobre la Reserva Federal y la fortaleza del cobre, que por ahora actúa como el principal apoyo para la moneda local.

Análisis técnico

En gráfico de 15 minutos, el USD/CLP mantiene un sesgo alcista de corto plazo, aunque comienza a mostrar señales de consolidación tras el fuerte impulso que llevó al precio hasta 938,28. La corrección encontró apoyo justo sobre la media móvil de 50 períodos, que coincide con el nivel de 931,38, una zona que ahora actúa como soporte inmediato. Mientras el tipo de cambio se mantenga sobre ese nivel, el escenario favorece un nuevo intento de avance hacia 934,68 y posteriormente el máximo reciente en 938,28. Sin embargo, una pérdida sostenida de 931,38 aumentaría la probabilidad de una corrección más profunda hacia 927,18, donde además converge la directriz alcista de corto plazo, reforzando ese nivel como el principal soporte a vigilar.



Fuente: xStation5