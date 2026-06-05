Dólar Hoy en Chile: dólar se dispara tras sólidos datos laborales de EE.UU.

El dólar en Chile sube cerca de 0,5% en su apertura, en una sesión marcada por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense tras los sólidos datos laborales publicados en Estados Unidos.

La economía norteamericana creó 172 mil empleos en mayo, una cifra muy por encima de las expectativas del mercado. Además, las revisiones al alza de meses anteriores continúan reflejando un mercado laboral resiliente, lo que refuerza la percepción de que la economía estadounidense mantiene fortaleza pese al actual contexto de tasas elevadas.

Datos laborales fortalecen al dólar a nivel global

Este escenario reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá una postura restrictiva por más tiempo. Incluso, el mercado comienza a considerar la posibilidad de que el banco central estadounidense pueda volver a subir tasas este año, especialmente en un contexto de persistentes presiones inflacionarias.

Estas presiones siguen vinculadas al conflicto en Medio Oriente y a los elevados precios de la energía, factores que mantienen la cautela entre los inversionistas y respaldan la demanda por el dólar como activo de referencia internacional.

Incertidumbre geopolítica impulsa la demanda por activos refugio

La incertidumbre geopolítica continúa respaldando la demanda por activos refugio, pese a que Donald Trump afirmó que las negociaciones de paz con Irán estarían entrando en su etapa final.

Aunque estas declaraciones podrían moderar parte de la tensión del mercado, los inversionistas siguen atentos a la evolución del conflicto y a sus posibles efectos sobre los precios de la energía, la inflación global y las decisiones futuras de política monetaria en Estados Unidos.

Cobre corrige desde máximos históricos y presiona al peso chileno

Por su parte, el cobre continúa corrigiendo desde máximos históricos, presionado por las perspectivas de tasas más altas en Estados Unidos y por el deterioro de las expectativas de crecimiento global ante la prolongación del conflicto en Medio Oriente.

Las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz también agregan presión al mercado, debido a su relevancia estratégica para el comercio energético mundial. En este contexto, la caída del metal rojo contribuye a limitar el desempeño del peso chileno durante la jornada.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 confirmó una ruptura alcista relevante al superar la zona de 895.9, que había actuado como resistencia durante varias sesiones, y posteriormente atravesó también el nivel de 902.5. El movimiento vino acompañado de un fuerte aumento del impulso, reflejado en un RSI sobrecomprado y un ADX al alza, lo que respalda la fortaleza de la tendencia. En el corto plazo, la zona entre 902.5 y 895.9 pasa a ser el soporte principal ante eventuales correcciones, mientras que el precio ya alcanzó el objetivo de 910.8 y se aproxima a la resistencia de 913.9. Si logra consolidar sobre esta última referencia, el siguiente tramo proyecta extensiones hacia 925.9 y posteriormente 935.2. Mientras se mantenga por encima de 902.5, el sesgo técnico continúa claramente favorable para los compradores.

Fuente: xStation5 ​​​​​​​