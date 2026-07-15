Peso colombiano en máximos de seis años ¿puede seguir fortaleciéndose?

El peso colombiano vive uno de sus mejores momentos en años, la divisa cerró la jornada del jueves 9 de julio en niveles no vistos desde enero de 2020 y al día siguiente extendió el movimiento hasta precios que no se veían desde julio de 2019, acumulando una caída del dólar cercana al 19% frente al mismo día del año anterior. La pregunta ahora es si la apreciación tiene recorrido o si el mercado ya descontó lo mejor.

Carry trade, inflación y tasas altas impulsan al peso colombiano

Los argumentos a favor pueden ser claros, la inflación colombiana de 6.14% anual en junio, la más alta en dos años, combinada con el amplio diferencial entre la tasa del Banco de la República del 12% y la de la Fed del 3.75%, ha alimentado una fuerte apreciación del peso, sostenida por el carry trade y por la expectativa de que las tasas locales se mantengan altas por un buen tiempo. A eso se suma el optimismo posterior al ciclo electoral, el mercado descuenta un mejor escenario fiscal tras el cambio de gobierno, y el apetito por activos colombianos ha llevado al peso a valorizarse casi 14% en el año, frente a un promedio regional cercano al 5%.

El movimiento muestra señales de agotamiento

Del otro lado, las señales de agotamiento también son visibles. El peso se ha desacoplado tanto de las monedas de la región como del índice DXY, y esa separación de sus referencias hace pensar que la tendencia bajista del dólar podría estar cerca de agotarse. Si la inflación cede y el Banco comienza a recortar tasas, el diferencial que sostiene el carry se estrecha y esos flujos pueden salir con la misma velocidad con la que entraron. Además, las tensiones entre Estados Unidos e Irán han impulsado la demanda de refugio y el índice del dólar, un entorno que históricamente castiga primero a las monedas emergentes más apreciadas.



Fuente: xStation5

USD/COP llega a una zona técnica relevante

En el gráfico semanal el precio está llegando a la zona de alto volumen que mantuvo en los años 2014 y 2018, entre los 3.217 y los 2.842 puntos, un área donde históricamente se ha concentrado buena parte de la operativa del par. Muy probablemente el precio encuentre ahí una zona relevante y consolide dentro de esos niveles a la espera de algún catalizador de los antes mencionados que lo lleve a romper hacia abajo o a construir un rebote técnico. Vale la pena notar que el RSI semanal ya opera en niveles de sobreventa extrema, algo que no garantiza un giro inmediato pero sí eleva la probabilidad de pausas o correcciones dentro de la tendencia.

En síntesis, el peso tiene fundamentos reales detrás de su fortaleza y podría incluso llevar al dólar por debajo de los 3.200, pero el movimiento ya se estiró más que el de sus pares y llegó a una zona técnica de peso, lo prudente es esperar la reacción del precio en este rango antes de asumir que la tendencia continúa sin descanso.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.