Dólar Hoy en Chile: dólar sube con fuerza por dólar global y dudas sobre alto el fuego

- El dólar fortalece su avance frente al peso chileno impulsado por una mayor demanda global de refugio ante el aumento de la incertidumbre geopolítica y las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego
- Los sólidos datos de empleo en Estados Unidos refuerzan la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva por más tiempo lo que sostiene al dólar y presiona a las monedas emergentes
- La corrección del cobre elimina parte del respaldo externo para el peso chileno aumentando la probabilidad de que el tipo de cambio mantenga presión alcista en el corto plazo
- El dólar fortalece su avance frente al peso chileno impulsado por una mayor demanda global de refugio ante el aumento de la incertidumbre geopolítica y las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego
- Los sólidos datos de empleo en Estados Unidos refuerzan la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva por más tiempo lo que sostiene al dólar y presiona a las monedas emergentes
- La corrección del cobre elimina parte del respaldo externo para el peso chileno aumentando la probabilidad de que el tipo de cambio mantenga presión alcista en el corto plazo
El dólar registra fuertes alzas y vuelve a presionar al peso chileno, en una jornada marcada por el fortalecimiento generalizado del dólar a nivel global. El USDCLP avanza en línea con la caída de las monedas emergentes, mientras el mercado vuelve a incorporar una mayor prima de riesgo geopolítico tras nuevos ataques reportados y dudas sobre la sostenibilidad del alto el fuego.
Dólar gana terreno por tensión geopolítica y datos de empleo
El principal driver de la jornada viene desde el frente internacional. La incertidumbre geopolítica volvió a aumentar tras nuevos ataques, lo que elevó las dudas sobre la continuidad del alto el fuego y reactivó la demanda por dólar como activo refugio. Este movimiento golpeó especialmente a las divisas emergentes, que suelen ser más sensibles a episodios de aversión al riesgo.
A esto se suman datos de empleo en Estados Unidos con señales positivas, que refuerzan la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva por más tiempo. Un mercado laboral resiliente reduce el margen para recortes rápidos de tasas y sostiene el atractivo del dólar frente a otras monedas.
Cobre corrige y agrega presión sobre el peso chileno
En el ámbito local, el cobre se ha mantenido relativamente estable, pero durante la jornada mostró correcciones que también han presionado al peso chileno. Para Chile, un cobre más débil reduce uno de los principales soportes externos de la moneda, especialmente cuando el dólar global avanza y el apetito por riesgo se deteriora.
Bajo este escenario, los principales catalizadores para la sesión seguirán siendo la evolución del conflicto geopolítico y el comportamiento del dólar internacional. Si la tensión se mantiene, el tipo de cambio podría conservar presión alcista y oscilar en torno al rango de $892 a $898.
Fuente: xStation5
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