El cacao sube impulsado por la recuperación de la demanda en Asia

El mercado del cacao está experimentando actualmente una fascinante división geográfica. Mientras que el Viejo Continente se enfrenta al estancamiento y a la caída de la demanda, los tigres asiáticos están procesando la materia prima a gran escala, alcanzando los niveles de procesamiento más altos de los últimos años. El mercado del cacao se enfrenta actualmente a numerosos problemas, principalmente la posible aparición del fenómeno de El Niño más intenso en hasta 70 años. Por otro lado, las condiciones meteorológicas actuales en África podrían indicar mejores cosechas en la próxima temporada. ¿Qué muestran los datos?

Decepción en Europa durante el segundo trimestre

Los datos de procesamiento europeos, es decir, la molienda de cacao, supusieron un jarro de agua fría para los optimistas que esperaban una estabilización de la demanda occidental.

Datos: La Asociación Europea del Cacao (ECA, por sus siglas en inglés) informó de que el procesamiento en el segundo trimestre cayó un 4,6 % interanual, hasta alcanzar las 316.366 toneladas (frente a las 331.762 toneladas del mismo periodo del año anterior y en comparación con las expectativas de 325.000 toneladas).

Por debajo de las expectativas: Este descenso es significativamente más pronunciado que el previsto por los analistas consultados por Bloomberg, quienes esperaban una caída de solo el 1,5 %.

Tendencia trimestral: Este resultado también es más débil que el del trimestre anterior (325.895 toneladas). Esto demuestra que los precios récord de la materia prima y la presión inflacionista han afectado de forma efectiva a los márgenes de los fabricantes europeos de productos de confitería.

Este es el peor segundo trimestre en al menos 10 años. También es peor que el primer trimestre de 2026.

Fuente: ECA

Potente recuperación en Asia

En clara oposición a Europa, los últimos datos asiáticos apuntan a una fuerte recuperación de la industria de procesamiento.

Asia en su conjunto (CAA): El procesamiento de cacao en el segundo trimestre creció un impresionante 25,07 % interanual, hasta alcanzar las 224.646 toneladas.

Malasia (MCB): Los datos de la propia Malasia confirman esta tendencia, ya que la industria local registró un crecimiento de hasta el 29,4 % interanual, alcanzando las 90.849 toneladas. En la primera mitad del año (primer semestre), el procesamiento malasio creció un sólido 18,1 %.

Los datos más recientes de Barry Callebaut apuntaban a una fuerte recuperación de la demanda de los consumidores en Asia y a una continua ralentización en el mundo occidental.

Los datos de Asia muestran el mejor segundo trimestre desde al menos 2011.

Fuente: CAA

¿Se convertirá Asia en la principal fuerza de la demanda?

Al comparar los volúmenes en términos absolutos, Europa todavía mantiene la posición de liderazgo:

Europa (segundo trimestre): ~316 mil toneladas

Asia (segundo trimestre): ~225 mil toneladas

La diferencia actual es de aproximadamente 91 mil toneladas a favor de Europa. Aunque el Viejo Continente sigue manteniendo la ventaja cuantitativa, Asia es actualmente el motor indiscutible del crecimiento de la demanda mundial.

La toma de la posición de liderazgo por parte de los mercados asiáticos a medio plazo es altamente probable por tres razones:

Creciente clase media: El consumo de chocolate y productos derivados del cacao en países como China, India y los Estados de la ASEAN sigue creciendo constantemente, mientras que los mercados occidentales ya están saturados.

Costes operativos: El procesamiento se está trasladando hacia zonas donde los costes de energía y mano de obra son más bajos y donde los mercados están creciendo de forma dinámica.

Cambios estructurales entre los productores: Los planes de los principales productores africanos (Costa de Marfil y Ghana) para limitar la exportación de granos sin procesar y desarrollar la transformación local afectarán a las fábricas europeas, dando ventaja a los mercados emergentes más flexibles.

También cabe destacar que el procesamiento en el mayor país productor, Costa de Marfil, creció un 28 % interanual hasta alcanzar las 158.672 toneladas. Al mismo tiempo, esto supuso un ligero descenso respecto al primer trimestre, cuando se procesaron 169 mil toneladas de cacao.

Análisis meteorológico y la amenaza de El Niño: ¿qué nos espera?

La situación meteorológica en las principales regiones de cultivo presenta actualmente grandes diferencias y está estrechamente vinculada a los ciclos climáticos globales.

Situación meteorológica actual (mediados de julio):

África Occidental (Costa de Marfil, Ghana): Las lluvias actuales favorecen la vegetación y mejoran el estado de los árboles de cacao antes de la próxima cosecha principal. Las temperaturas se mantienen dentro de los valores normales.

Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia): Las precipitaciones son más dispersas y localizadas, lo que se considera una situación desfavorable para los cultivos.

Brasil (Bahía): Se observa la sequedad estacional habitual.

Impacto y perspectivas de El Niño

Según las actuales previsiones meteorológicas para la segunda mitad del año, se está desarrollando un fenómeno de El Niño intenso en el océano Pacífico. Los modelos de la NOAA y la OMM indican que las anomalías de temperatura del agua ya han alcanzado valores elevados (índice Niño 3.4 por encima de +1,5 °C), lo que anticipa uno de los episodios de El Niño más fuertes de los últimos años, con un pico previsto alrededor del cambio de año.

El modelo de la NOAA indica una probabilidad superior al 80 % de que se produzca un súper El Niño durante el periodo de octubre-noviembre-diciembre, y del 100 % para la aparición del fenómeno general. Ya en la actualidad, la temperatura en la región de El Niño 3.4 supera los valores normales e indica la presencia de un El Niño moderado.

Fuente: NOAA

¿Cómo afectará esto al mercado del cacao?

Sequía en el Sudeste Asiático: El fenómeno de El Niño provoca tradicionalmente un déficit de precipitaciones y temperaturas elevadas en Indonesia y Malasia. Las actuales lluvias desfavorables y dispersas en esa región son un síntoma directo de la sequía que se aproxima. Esto podría limitar gravemente las cosechas locales y obligar a las plantas de procesamiento asiáticas a importar granos más caros procedentes de otras partes del mundo.

Riesgo para África Occidental: Aunque las lluvias de julio proporcionan un alivio temporal a Costa de Marfil y Ghana, un episodio fuerte de El Niño a finales de año suele traer consigo un viento Harmattan seco y desértico de mayor intensidad, así como una escasez aguda de precipitaciones. Esto significa que la mejora meteorológica actual podría ser simplemente la calma antes de la tormenta. Si El Niño alcanza la intensidad prevista, los mercados podrían enfrentarse a otra profunda crisis de suministro a finales de año.

Fuente: xStation5

El precio inicia la sesión de hoy continuando su recuperación. Se observa que en las tres sesiones anteriores la demanda se mantuvo por encima de los 5.500 dólares por tonelada.