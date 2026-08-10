Dólar hoy en Chile: el dólar sube por recuperación del dólar global

El dólar en Chile (USDCLP) hoy abre al alza y se mueve en torno al rango de $911 a $920, en línea con la recuperación del dólar a nivel internacional. El tipo de cambio avanza después de que la divisa estadounidense lograra estabilizarse tras las pérdidas provocadas por el débil dato de empleo de Estados Unidos conocido el viernes pasado.

Dólar global recupera terreno antes de la inflación de EE.UU.

El dólar había quedado bajo presión luego de que el informe laboral estadounidense mostrara una creación de empleo menor a la esperada, reduciendo inicialmente las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, en las últimas jornadas la moneda estadounidense ha recuperado parte del terreno perdido, apoyada por una mayor cautela geopolítica y por el posicionamiento previo a los datos de inflación que se conocerán esta semana en Estados Unidos.

Este escenario ha vuelto a presionar a las principales monedas emergentes, ya que el mercado busca mayor claridad sobre la trayectoria de tasas de la Fed y sobre el impacto de las tensiones internacionales en los flujos globales.

Cobre estable deja el movimiento en manos del dólar externo

A nivel local, el precio del cobre se mantiene relativamente estable, por lo que el movimiento del tipo de cambio responde principalmente a factores externos. Sin un impulso claro desde el metal, el peso chileno queda más expuesto a la evolución del dólar global y a los titulares geopolíticos.

Durante la jornada, el mercado seguirá atento a cualquier novedad sobre las negociaciones entre Irán y Omán, además de las señales previas al dato de inflación estadounidense. Bajo este contexto, el dólar en Chile podría fluctuar entre $911 y $920 por dólar.

Análisis técnico del dólar en Chile

Fuente: xStation5.

Desde el punto de vista técnico, el dólar en Chile muestra un intento de recuperación luego de reaccionar desde la zona de soporte cercana a $907,5, recuperando posteriormente el nivel de $911,7 y situándose alrededor de $915,5. El precio también vuelve a ubicarse ligeramente sobre la media móvil de corto plazo, mientras que el MACD comienza a mejorar y su histograma entra en terreno positivo, aunque sus líneas todavía permanecen bajo el nivel cero.

Si el rebote continúa, la primera resistencia relevante aparece alrededor de $921,4, seguida por la zona de $927-$928, por el contrario, una pérdida de $911,7 podría volver a poner a prueba el soporte de $907,5. Por ahora, la señal técnica apunta a una recuperación de corto plazo, pero todavía sin una confirmación clara de cambio de tendencia.