Dólar hoy en Chile: el mercado entra en modo espera, el peso aguanta el pulso a un dólar global sin brújula

El peso chileno recibe soporte por flujos hacia monedas emergentes , la apreciación del yen y el repunte del cobre , con un rango estimado de 847–860 pesos por dólar.

La incertidumbre por políticas comerciales y la posible cumbre Trump–Xi en la primera semana de abril sostienen un tono de cautela en los flujos globales.

El dólar en Chile inicia la jornada estable , en línea con la sesión previa, mientras el mercado mantiene un sesgo débil para el billete verde.

El dólar abre estable, en línea con el desempeño de la sesión previa, en la que el peso chileno se vio favorecido por la debilidad general del dólar. Este arranque prácticamente plano refleja un mercado que, por ahora, se mueve con cautela y con un sesgo levemente más débil para el billete verde.

En ausencia de nuevos catalizadores macroeconómicos relevantes, el dólar se mantiene prácticamente plano y con sesgo débil, mientras el mercado continúa incorporando mayor incertidumbre en torno a las políticas comerciales. Esta combinación suele traducirse en una dinámica más contenida para el tipo de cambio, donde los participantes priorizan señales claras antes de tomar posiciones más agresivas.

Incertidumbre comercial y foco en una posible cumbre Trump–Xi

En este escenario, gana atención la posibilidad de una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Xi Jinping durante la primera semana de abril, lo que mantiene un tono de cautela en los flujos globales.

Cuando el mercado percibe que las definiciones sobre comercio podrían cambiar el panorama, aumenta la prudencia en la asignación de riesgo. Por eso, incluso sin datos nuevos de alto impacto, las expectativas sobre negociaciones y anuncios potenciales pueden influir en el comportamiento del dólar y, por extensión, en el dólar en Chile.

En el plano internacional, la apreciación del yen ha contribuido a presionar al dólar y, en paralelo, se observan flujos favorables hacia monedas emergentes, lo que respalda al peso chileno. La combinación de un dólar más presionado y un mayor apetito relativo por monedas emergentes puede generar un entorno más constructivo para el peso chileno, especialmente si no aparecen sorpresas que eleven la volatilidad global.

Factores locales

A nivel local, los indicadores internos se mantienen estables y el repunte del cobre sigue aportando soporte a la moneda. En Chile, el cobre suele tener un rol importante como factor de respaldo para el peso chileno, por lo que un repunte en el metal puede reforzar la dinámica de fortalecimiento, particularmente en sesiones con un dólar global más débil.

Qué esperar hoy

Para la sesión de hoy, si los datos provenientes de EE. UU. no generan un incremento de volatilidad, el peso podría sostener su dinámica de fortalecimiento, con el tipo de cambio oscilando en un rango estimado de 847–860 pesos por dólar.

El mercado estará atento a que las cifras desde Estados Unidos no alteren el tono actual. Si se mantiene la calma, el escenario descrito, debilidad del dólar, flujos hacia emergentes, yen apreciándose y cobre al alza, podría seguir sosteniendo al peso chileno dentro de ese rango operativo.

Fuente: xStation5.

______

