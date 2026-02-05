DÓLAR HOY EN CHILE: EL TIPO DE CAMBIO ABRE AL ALZA POR FORTALEZA GLOBAL DEL DÓLAR

El dólar en Chile inicia la jornada con una leve alza, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense. La dinámica del día está dominada principalmente por factores externos, ya que el dólar continúa recuperando parte de las pérdidas observadas hacia fines de enero, manteniendo al tipo de cambio local especialmente sensible a los movimientos internacionales.

Conversaciones entre EE.UU. e Irán respaldan al dólar

La atención de los inversionistas sigue centrada en el frente geopolítico, particularmente en los reportes sobre posibles avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, programadas para este viernes. Este telón de fondo ha contribuido a sostener el tono del dólar a nivel global, elevando la cautela en los mercados de divisas.

Yen más débil impulsa la subida del dólar global

En el ámbito macro de divisas, el avance del dólar también se ve respaldado por la depreciación del yen japonés. Este movimiento refuerza el impulso del billete verde a nivel global y puede amplificar los ajustes en monedas emergentes, incluido el peso chileno, en jornadas donde el mercado privilegia un posicionamiento más defensivo.

Claves locales

A nivel interno, el tipo de cambio suma presión por dos factores relevantes. Por un lado, las minutas de enero del Banco Central de Chile sugieren que la Tasa de Política Monetaria podría converger hacia un nivel más neutral, en torno a 4,25%. Por otro, la corrección en el precio del cobre tiende a restar soporte al peso chileno cuando se debilita el principal commodity de exportación del país.

Con estos elementos, el escenario base apunta a una jornada relativamente estable, con oscilaciones en torno a los $857–$865 por dólar. El balance entre el impulso externo del dólar y los factores locales debería mantener el movimiento acotado, salvo que se intensifique la fortaleza global del billete verde o se profundice la corrección del cobre.

Fuente: xStation5.