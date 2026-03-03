Dólar Hoy en Chile: Se acerca a los $900 en medio de tensión geopolítica y fortaleza global del billete verde

El dólar en Chile mantiene su presión alcista este martes 3 de marzo, en un contexto marcado por la intensificación de los conflictos geopolíticos y un renovado fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Durante la apertura, el tipo de cambio se ubicó en torno a los $890, reflejando una clara preferencia del mercado por el billete verde como activo de refugio.

La jornada comienza con un sesgo alcista para la divisa estadounidense, en medio de un escenario externo que ha elevado la aversión al riesgo y golpeado con fuerza a las monedas de mercados emergentes, incluido el peso chileno.

Dólar global se fortalece tras sólidos datos en Estados Unidos

Uno de los principales catalizadores del movimiento ha sido la publicación de datos económicos en Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado.

El PMI manufacturero se ubicó por encima de lo previsto, mientras que el índice de precios pagados alcanzó niveles no observados desde 2022. Estas cifras refuerzan las perspectivas de mayores presiones inflacionarias en la economía estadounidense, lo que podría llevar a la Reserva Federal a mantener una postura más restrictiva por más tiempo.

Este escenario ha impulsado al dólar a nivel global, generando flujos hacia activos considerados seguros y presionando al alza al tipo de cambio en economías emergentes.

Escalada de tensiones con Irán eleva la aversión al riesgo

No obstante, el foco principal del mercado ha estado en la creciente tensión geopolítica en torno a Irán. La escalada del conflicto ha provocado un movimiento generalizado de aversión al riesgo, impulsando la demanda por activos refugio como el dólar estadounidense.

En este contexto, las divisas latinoamericanas han mostrado debilidad, y el peso chileno no ha sido la excepción, profundizando la tendencia alcista del dólar en Chile.

Cobre retrocede y añade presión al peso chileno

En el ámbito local, el tipo de cambio también se ve influido por el comportamiento del cobre. El metal rojo registra un retroceso hacia niveles observados a mediados de febrero, lo que resta soporte al peso chileno.

Dado que el cobre es el principal producto de exportación del país, sus movimientos tienen un impacto directo sobre las expectativas de ingreso de divisas y, por ende, sobre el comportamiento del dólar en Chile.

La combinación de un dólar global fuerte, tensiones geopolíticas y un cobre más débil configura un escenario de mayor presión para la moneda local.

Proyección del tipo de cambio para la jornada

Se espera que la volatilidad continúe durante la sesión y a lo largo de la semana. El tipo de cambio podría mantenerse elevado, moviéndose en torno a la incertidumbre geopolítica y a la evolución de los datos internacionales, con la posibilidad de acercarse nuevamente a la zona de los $900 por dólar si persiste la aversión al riesgo en los mercados globales.

La atención de los inversionistas estará puesta en cualquier novedad relacionada con el conflicto en Medio Oriente, en la evolución del cobre y en nuevas señales provenientes de la economía estadounidense.

Análisis Técnico

USD - CLP (M15)

Fuente: xStation5



El dólar en Chile exhibe una estructura técnicamente impecable de reversión y expansión alcista. Tras formar un piso claro en la zona de 855–857, el par desarrolló una secuencia limpia de mínimos crecientes que derivó en un quiebre decisivo sobre 870, luego 880 y finalmente 890, acelerando hasta el entorno de 896–897. La pendiente del movimiento y la verticalidad del último tramo evidencian entrada de flujo comprador agresivo más que simple rebote técnico.

El RSI se mantiene sobre 70, confirmando fuerte momentum, aunque en niveles donde suelen aparecer pausas tácticas. El ADX se ubica elevado y ascendente, señal de tendencia activa y no de simple rebote correctivo. Mientras el precio se sostenga sobre 890–892, el sesgo inmediato continúa siendo alcista, con posibilidad de extensión hacia 900 como siguiente referencia psicológica. Una pérdida consistente bajo 888–890 sería la primera señal de agotamiento intradía, abriendo espacio a una corrección hacia 880–882 antes de evaluar si la estructura de fondo sigue intacta.

El RSI se mantiene en zona alta, sobre 70, reflejando un impulso fuerte más que agotamiento inmediato. El ADX, elevado y ascendiendo, confirma que no se trata de un rebote aislado sino de una tendencia activa. En este contexto, la zona 891–893 pasa a ser el primer soporte dinámico de corto plazo; mientras se sostenga por encima, el sesgo sigue favoreciendo extensiones hacia 900–905. Solo una pérdida sostenida bajo 888 debilitaría la estructura y abriría espacio para una corrección más amplia hacia 880–875.