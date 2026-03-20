Dólar Hoy en Chile: se mantiene en $914 con sesgo lateral pese a presión del cobre y cautela global

El dólar en Chile inicia la jornada de este viernes 20 de marzo en torno a los $914, mostrando una dinámica relativamente estable en una sesión sin referencias económicas locales relevantes. Este comportamiento refleja un mercado que, tras semanas de alta volatilidad, comienza a transitar hacia una fase más lateral, aunque todavía condicionado por factores externos que siguen dominando la narrativa.

A nivel global, el dólar ha perdido algo de impulso frente a otras monedas, por un reacomodo de expectativas en torno a la política monetaria internacional. Los principales bancos centrales, incluyendo el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, han optado por mantener sus tasas, pero con un mensaje de que los riesgos inflacionarios siguen presentes, especialmente en un contexto de energía cara. Esta convergencia hacia un tono restrictivo ha reducido las divergencias monetarias, moderando el avance del dólar, pero manteniéndolo firme en términos relativos.

Cobre corrige con fuerza y refleja un cambio en el equilibrio del mercado

En el mercado de materias primas, el cobre continúa su proceso de corrección, retrocediendo cerca de 0,5%, en una dinámica que va más allá de un simple ajuste técnico y que refleja un cambio en el equilibrio entre oferta y demanda. Durante las últimas semanas, el mercado ha comenzado a mostrar señales claras de enfriamiento. El aumento sostenido de inventarios en bolsas como Shanghái y la LME, en algunos casos acercándose a máximos de varios meses e incluso años. está indicando que el flujo físico del metal no está acompañando los niveles de precio recientes.

A esto se suma una demanda más moderada desde China, donde sectores clave como la construcción y la manufactura han mostrado menor dinamismo, afectando el consumo industrial del metal. Este punto es clave porque el cobre venía operando en niveles históricamente altos, impulsado por expectativas estructurales (electrificación, transición energética), pero el mercado ahora está volviendo a mirar el corto plazo, donde la demanda efectiva comienza a debilitarse. El resultado es un escenario de desacople entre narrativa estructural alcista y fundamentos cíclicos más débiles, lo que explica la corrección reciente y su impacto directo sobre el peso chileno.

Geopolítica y energía

En el plano geopolítico, el mercado ha cambiado su lectura. Si bien el conflicto en Medio Oriente sigue activo, el foco está en la persistencia del riesgo sobre el sistema energético global. Las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructura han elevado los precios del petróleo en semanas recientes, pero lo más relevante es cómo este fenómeno está afectando las expectativas del mercado que comienza a internalizar un escenario donde la energía se mantiene cara por más tiempo, incluso sin un colapso total del suministro. Esto tiene implicancias directas sobre la inflación global y, por extensión, sobre la política monetaria. En ese sentido, la geopolítica deja de ser un evento puntual y pasa a ser un factor estructural que condiciona tasas, flujos de capital y comportamiento del dólar, lo que sigue limitando el apetito por monedas emergentes.

Inversión minera y tierras raras

En el plano local, comienzan a consolidarse señales que apuntan a un fortalecimiento estructural de la economía chilena, particularmente desde el sector minero. En los últimos días se han anunciado proyectos por más de US$12.000 millones orientados a extender la vida útil de grandes operaciones y aumentar la capacidad productiva, lo que refuerza el rol de Chile como actor clave en el mercado global de cobre. A esto se suma el creciente interés por el desarrollo de tierras raras, minerales estratégicos para la transición energética y las nuevas tecnologías.

Este movimiento no es menor ya que el mercado global está avanzando hacia una mayor competencia por recursos críticos, y Chile comienza a posicionarse como parte de una cadena de valor más amplia. Si bien estos factores no tienen un impacto inmediato en el tipo de cambio, sí mejoran las perspectivas de mediano plazo en términos de inversión, generación de divisas y crecimiento potencial.

El canal de transmisión hacia la economía local

Otro elemento relevante es el impacto del petróleo sobre la economía chilena. Chile es un país altamente dependiente de la importación de combustibles, el alza sostenida de los precios energéticos actúa como un shock externo directo sobre la inflación. Este efecto refleja en costos de transporte, alimentos y cadenas productivas completas. En consecuencia, el Banco Central enfrenta un escenario más complejo, donde eventuales recortes de tasas podrían verse limitados si las presiones inflacionarias resurgen. Este canal entre energía, inflación, tasas y tipo de cambio, se vuelve clave para entender por qué, incluso con cierta estabilidad reciente, el dólar mantiene un piso relativamente alto.

Análisis técnico

USDCLP

Fuente: xStation

Ell precio del USDCLP en gráfico de 15 minutos muestra primero una fase de acumulación en la parte baja, respetando bien la zona de 904–905, que está marcada como soporte. Desde ahí arranca un tramo alcista bastante limpio que rompe niveles intermedios como 908 y 915, y luego acelera hasta la zona de 927–930, donde aparece rechazo claro dentro del área sombreada superior. Ese nivel ya actúa como techo, y de hecho el precio no logra sostenerse arriba, dejando velas con mecha y empezando a retroceder. En todo ese movimiento, el precio se mantiene por encima de la media de Bollinger (línea negra) durante el impulso, lo que confirma que el sesgo en ese tramo fue claramente alcista.

Después del máximo, el mercado entra en corrección y vuelve hacia la zona de 915–918, que ahora funciona como soporte inmediato. Se ve cómo el precio empieza a lateralizar ahí, sin mucha continuidad ni hacia arriba ni hacia abajo. El RSI pasa de zona alta a niveles medios (cerca de 48–50), lo que refleja pérdida de impulso más que giro brusco, mientras que el ADX se mantiene bajo, señal de que no hay tendencia fuerte en esta fase, sino más bien consolidación. Las bandas de Bollinger, que se habían abierto con la subida, empiezan a cerrarse, acompañando esa pausa del precio. En este punto, si el precio logra sostenerse sobre 915, podría intentar nuevamente atacar 921 y luego 927–930; pero si pierde ese nivel, el siguiente soporte claro vuelve a ser la zona de 908–905, donde ya entró demanda antes.