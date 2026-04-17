Dólar Hoy México: peso mexicano se fortalece en $17 tras apertura del estrecho de Ormuz y caída del petróleo

El peso mexicano registra una apreciación relevante este 17 de abril, con el tipo de cambio ubicándose en torno a 17,18 pesos por dólar, lo que representa una caída cercana al 0,48% frente a la sesión previa. El movimiento responde a un cambio abrupto en el escenario global tras una noticia que ha reconfigurado por completo la percepción de riesgo en los mercados. La divisa mexicana, altamente sensible al apetito por riesgo y a la dinámica del petróleo, reacciona positivamente en un entorno donde se reduce la presión inflacionaria global y se debilita la demanda por dólares.

El mercado deja atrás el discurso de tensión contenida y pasa a incorporar un escenario de alivio inmediato, donde la normalización del comercio energético reduce uno de los principales focos de incertidumbre global. Esta transición se refleja con claridad en el tipo de cambio, que retoma su sesgo bajista en línea con la mejora del sentimiento hacia activos emergentes.

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Reapertura total del estrecho de Ormuz

Irán anunció este 17 de abril la reapertura total del estrecho de Ormuz para todos los buques comerciales, una decisión comunicada por el ministro de Exteriores Abbas Araghchi y que se mantendrá vigente durante el alto al fuego actual. La medida representa un giro significativo en el conflicto, considerando que esta vía había estado prácticamente paralizada durante semanas, afectando cerca del 20% del flujo mundial de petróleo y generando una de las mayores disrupciones energéticas de las últimas décadas.

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Abbas Araghchi, Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Fuente: Shutterstock

Los precios del petróleo registraron caídas cercanas al 9%–10% tras el anuncio, reflejando un ajuste brusco en las expectativas de oferta energética global. Este movimiento no solo implica una corrección técnica tras el rally previo, sino que modifica de fondo el escenario inflacionario global, reduciendo las presiones sobre bancos centrales y debilitando el principal soporte reciente del dólar. Aunque Estados Unidos mantiene su bloqueo naval y condiciona el levantamiento total de restricciones a un acuerdo definitivo, el hecho de que Irán haya permitido el paso libre de buques sugiere que las negociaciones están avanzando en una dirección más constructiva.

Flujos de capital: salidas previas evidencian vulnerabilidad estructural

En el frente local, los datos de posicionamiento muestran que el mercado venía operando con cautela antes de este giro. Las posiciones netas especulativas en el peso mexicano reportadas por la CFTC se mantenían en torno a 57,5 mil contratos en la última lectura, reflejando una exposición significativa, pero no extrema. Este nivel sugiere que había espacio para una extensión del movimiento sin necesidad de una reversión técnica inmediata, lo que facilita la reacción positiva observada hoy.

Posiciones netas especulativas en el MXN de la CFTC. Fuente: Investing

Sin embargo, el trasfondo de flujos es más complejo de lo que sugiere el movimiento del tipo de cambio. Durante marzo, inversionistas extranjeros liquidaron cerca de 20.984 millones de pesos en deuda mexicana, equivalente a unos 2.399 millones de dólares, según datos del Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Este ajuste se dio en un contexto de mayor aversión al riesgo global, impulsado por el alza del petróleo y el endurecimiento de las condiciones financieras para mercados emergentes.

Ya anteriormente se ha señalado que el shock energético elevó la prima de riesgo global, afectando particularmente a economías emergentes como México. A esto se suma la reducción del diferencial de tasas frente a la Reserva Federal, que ha limitado el atractivo del carry trade, advirtiendo así que este diferencial se encuentra en niveles históricamente estrechos, lo que incrementa la sensibilidad del peso mexicano ante cambios en expectativas de política monetaria. A pesar de estos elementos, la reacción del tipo de cambio hoy evidencia que los factores globales dominan el corto plazo. La reapertura de Ormuz actúa como un impacto positivo lo suficientemente fuerte como para compensar, al menos temporalmente, las salidas de capital observadas en semanas previas.

Análisis técnico

USDMXN (M15)

Fuente: xStation

El precio del USDMXN en M15 muestra una ruptura bajista relevante tras perder la zona de soporte en torno a 17.17–17.20, con una aceleración marcada reflejada en velas de amplio rango y expansión de las bandas de Bollinger, lo que confirma incremento de volatilidad y presión vendedora dominante. Posteriormente, se observa un rebote técnico desde la zona de 17.12, aunque este movimiento pierde continuidad al aproximarse nuevamente a niveles intermedios, donde el precio encuentra resistencia en la media móvil, manteniéndose dentro de una estructura debilitada.

El RSI rebota desde niveles de sobreventa pero sin consolidar fortaleza sostenida, mientras el MACD muestra un giro alcista en el histograma tras el impulso bajista, indicando corrección más que cambio estructural. La acción del precio permanece condicionada por la incapacidad de recuperar zonas superiores, con el movimiento actual interpretado como ajuste dentro de una dinámica que sigue dominada por presión vendedora en el corto plazo.