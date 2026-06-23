Dólar Hoy en Chile: sube con fuerza por aversión al riesgo y caída del cobre

El dólar en Chile registra una apertura fuertemente al alza, impulsado principalmente por factores externos y por un deterioro del apetito por riesgo global. El USDCLP avanza mientras el dólar se fortalece frente a la mayoría de monedas del G10, con excepción del yen japonés, en una sesión marcada por mayor demanda de activos refugio y presión sobre monedas emergentes.

Dólar global se fortalece pese a la caída del petróleo

El movimiento del tipo de cambio refleja una dinámica menos habitual en los mercados: pese a la caída del petróleo, el dólar no se debilita. Por el contrario, la divisa estadounidense gana terreno en medio de retrocesos en acciones, crudo y metales preciosos, lo que sugiere que el mercado está priorizando la cobertura frente al riesgo geopolítico y las condiciones financieras globales.

El nivel de las tasas de interés en Estados Unidos también continúa favoreciendo la demanda por dólares. En un contexto de mayor aversión al riesgo, el diferencial de tasas y la búsqueda de liquidez refuerzan el atractivo del billete verde frente a activos de mayor beta, especialmente en economías emergentes.

Cobre en mínimos de un mes presiona al peso chileno

En el plano local, el peso chileno se ve adicionalmente golpeado por la caída del cobre, que retrocede hacia niveles mínimos no vistos en aproximadamente un mes. Para Chile, un cobre más débil reduce uno de los principales soportes externos de la moneda y amplifica la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Análisis técnico

Bajo este escenario, los principales catalizadores para el resto de la jornada seguirán siendo el comportamiento del dólar internacional, la evolución del riesgo geopolítico y la reacción del cobre. De mantenerse el entorno actual, el USDCLP podría oscilar en torno al rango de $910 a $919 por dólar.



Fuente: xStation5