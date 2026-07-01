Dólar Hoy en Chile: sube hacia $929 tras quinto Imacec negativo

El dólar en Chile hoy abre con fuerte presión alcista y se desacopla de otras monedas emergentes, tras un nuevo dato de actividad local más débil de lo esperado. El USDCLP avanza después de que el Imacec cayera 0,9% anual, completando su quinta contracción consecutiva y quedando por debajo de la expectativa del mercado, que apuntaba a un leve repunte de 0,2%.

Imacec vuelve a decepcionar por fuerte caída de la minería

El dato confirma un escenario de menor dinamismo para la economía chilena, aunque la debilidad sigue concentrada principalmente en la minería. El sector cayó 11,6% anual, afectado por una menor producción de cobre, y explicó gran parte de la contracción total del indicador. Este resultado vuelve a poner presión sobre el peso chileno, ya que combina menor actividad interna con debilidad en uno de los sectores más relevantes para las exportaciones del país.

La lectura, sin embargo, no es completamente homogénea. Al excluir minería, el Imacec no minero creció 0,7% anual, reflejando cierta resiliencia en comercio y servicios. Esto sugiere que la caída no responde necesariamente a una debilidad transversal de la demanda interna, sino a un deterioro concentrado en producción minera. También influyó el calendario, ya que mayo tuvo un día hábil menos que en 2025, lo que pudo afectar negativamente la comparación anual.

Dólar global y tono restrictivo de la Fed agregan presión

En el plano internacional, el dólar mantiene mayor fortaleza en medio de un mercado que sigue incorporando un sesgo más restrictivo para la Reserva Federal. Los inversionistas estarán atentos a los comentarios de sus representantes durante la jornada, ya que cualquier señal sobre tasas, inflación o crecimiento podría añadir volatilidad al tipo de cambio.

Análisis técnico

El USDCLP queda presionado por una combinación de factores locales y externos: actividad chilena débil, minería en contracción, cobre vulnerable y dólar global firme. Para la sesión, se espera un rango de operación entre $930 y $935, con sesgo dependiente de la evolución del dólar internacional y de nuevas señales desde la Fed.



Fuente: xStation5