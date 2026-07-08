Dólar Hoy en Chile: supera los $930 por riesgo geopolítico y sorpresa en inflación

El dólar en Chile hoy abre al alza y supera la zona de $930, impulsado principalmente por el fortalecimiento global del dólar y un aumento de la aversión al riesgo. El USDCLP avanza en un contexto de mayores tensiones geopolíticas en Oriente Medio, luego de que Donald Trump señalara que considera terminado el alto el fuego con Irán, elevando la demanda por dólar como activo refugio y presionando a las monedas emergentes.

Riesgo geopolítico fortalece al dólar global

El principal driver de la sesión viene desde el frente externo. La posibilidad de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán elevó la prima de riesgo geopolítico, impulsó los rendimientos de los bonos estadounidenses y redujo el apetito por activos de mayor riesgo. Este movimiento ha favorecido al dólar frente a monedas emergentes, en un mercado que vuelve a mirar con cautela los flujos energéticos y la estabilidad en Oriente Medio.

A esto se suma la decisión del Tesoro estadounidense de revocar la exención vinculada a Irán, que permitía la producción, entrega y venta de petróleo iraní. La medida agrega presión sobre el mercado energético y aumenta la incertidumbre sobre el suministro, reforzando el tono defensivo de la jornada.

IPC de Chile se mantiene estable, pero la inflación anual sigue elevada

En el plano local, el IPC de junio no registró variación mensual, ubicándose en 0,0%, aunque el mercado esperaba una lectura algo más deflacionaria. La inflación acumulada en el año llegó a 2,8%, mientras que la inflación anual se situó en 4,3%, todavía por encima del rango objetivo del Banco Central.

El dato mostró una composición mixta. Las caídas en transporte, explicadas por menores precios de gasolina y petróleo, junto con bajas en vestuario, ayudaron a contener la inflación mensual. En contraste, los alimentos subieron 0,8%, con presiones en productos como pan y quesos. La lectura confirma que las presiones de corto plazo se moderan, pero la inflación anual sigue siendo un foco de atención.

Bajo este escenario, el factor dominante para el tipo de cambio sigue siendo externo. Mientras persista la aversión al riesgo y el dólar global se mantenga firme, el USDCLP podría operar durante la sesión en un rango entre $928 y $938.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico H1 cotiza en $933, luego de superar la resistencia situada en 931, cuyo nivel ahora actúa como soporte inmediato. Un movimiento consolidado al alza podría llevar al precio a la zona de 937-930, mientras que una ruptura a la baja podría llevar al precio bajo los 931, abriendo espacio a una correción bajista de corto plazo.



Fuente: xStation5