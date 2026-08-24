El dólar hoy en México (USDMXN) avanza alrededor de 0,5%, con el tipo de cambio acercándose nuevamente a la zona de 16,97 pesos por dólar. El movimiento ocurre después de una jornada cargada de información económica local, con cifras que muestran una economía más dinámica de lo previsto, pero también una inflación general que volvió a acelerarse durante la primera mitad de agosto.

La combinación no entrega una señal completamente favorable para ninguna de las dos monedas. Los datos mexicanos podrían respaldar al peso al reducir los temores sobre una desaceleración profunda, pero al mismo tiempo el escenario internacional continúa dominado por fuertes movimientos de los rendimientos estadounidenses y por la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal.

La economía mexicana sorprende con mayor crecimiento

La actividad económica de México creció 2,8% interanual en junio, acelerándose con fuerza desde el 1,1% de mayo y superando la previsión de 1,7%.

Evolución de la actividad económica de México. Fuente: Tradingeconomics, INEGI.

El sector terciario lideró el avance con una expansión de 3,6%, apoyado por un crecimiento de 14,3% en comercio mayorista, 6,5% en actividades gubernamentales y 3,8% en servicios de información en medios masivos. Las actividades primarias crecieron 2,8%, mientras el sector secundario aumentó 1,7%, favorecido por un avance de 6,6% en minería y de 5% en construcción.

La lectura mensual, sin embargo, fue menos favorable, dado que la la actividad se contrajo 0,1%, aunque mejoró frente a la caída revisada de 0,4% registrada anteriormente.

El PIB confirma el rebote de México en el segundo trimestre

El PIB mexicano creció 1,4% trimestral en el segundo trimestre de 2026, ligeramente por debajo de la estimación preliminar de 1,5%, pero confirmando una fuerte recuperación frente a la contracción de 0,6% del primer trimestre. En términos interanuales, el crecimiento alcanzó 2,1%, frente al 0,2% anterior y apenas por debajo del 2,2% esperado.

Las actividades primarias avanzaron 2,4%, las secundarias 1,6% y los servicios 1,4%. En conjunto, las cifras sugieren que la economía mexicana está absorbiendo mejor de lo esperado la volatilidad comercial con Estados Unidos y el aumento de los precios energéticos provocado por el conflicto con Irán.

Para Banxico, una economía que recupera dinamismo reduce la urgencia de recurrir a una política monetaria considerablemente más expansiva.

Inflación general sube mientras la subyacente se modera

Evolución reciente de la inflación general y subyacente en México. Fuente: Tradingeconomics, INEGI.

La otra gran referencia de la jornada fue la inflación de la primera quincena de agosto. La inflación general aumentó desde 3,1% hasta 3,26% interanual, superando la previsión de 3%. En términos quincenales, los precios avanzaron 0,1%.

La inflación subyacente entregó una señal algo más favorable. La tasa anual bajó de 3,95% a 3,93%, su menor nivel desde la primera mitad de abril de 2025, mientras el incremento quincenal fue de apenas 0,08%, inferior al 0,2% previsto.

Esto deja a Banxico frente a un escenario relativamente equilibrado, en que la inflación estructural continúa moderándose lentamente, pero el repunte de la inflación general y la resistencia de la actividad económica podrían justificar cautela antes de acelerar futuros recortes de tasas.

Escenario externo: rendimientos de EE. UU., deuda y PCE vuelven al centro

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han vuelto a subir con fuerza, intensificando las dudas de los inversionistas sobre el elevado nivel de deuda pública estadounidense y el costo que enfrentará el gobierno para financiarla. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó recientemente una estrategia de recompra de deuda que ha sido descrita como un “Treasury twist”, mediante la cual el gobierno compraría títulos de mayor plazo con el objetivo de influir sobre la curva de rendimientos y contener los costos de financiamiento.

La medida inicialmente provocó una caída de las tasas largas y debilitó al dólar, pero el posterior rebote de los rendimientos muestra que el mercado todavía cuestiona hasta qué punto estas operaciones pueden resolver los problemas estructurales del mercado de deuda estadounidense.

A esto se suma la incertidumbre geopolítica. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Irán, mientras Teherán sostiene que las medidas no tendrán éxito. Las tensiones continúan siendo relevantes para los precios energéticos y, por extensión, para las expectativas de inflación global.

Análisis técnico del dólar en México

En el gráfico de 15 minutos, el dólar mantiene una recuperación desde el mínimo cercano a 16,8877 y cotiza aproximadamente en 16,966, por encima de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos. El precio ya superó el retroceso de Fibonacci del 61,8% ubicado en 16,9549, dejando como siguiente resistencia la zona de 16,9731, correspondiente al 78,6%.

Una ruptura clara sobre ese nivel aumentaría la posibilidad de un avance hacia 16,9964, prácticamente la barrera psicológica de 17 pesos por dólar. En sentido contrario, el primer soporte aparece nuevamente en 16,955, seguido de 16,942. Si el precio pierde ambas referencias, la recuperación perdería fuerza y podría abrir espacio hacia 16,929 y 16,913.

El RSI se encuentra cerca de 66 puntos y el MACD continúa en terreno positivo, mostrando un momentum favorable al dólar en el corto plazo, aunque la proximidad del área 16,97-17,00 podría generar una primera zona de toma de beneficios.

Evolución intradía del dólar en México y principales niveles técnicos. Fuente: xStation5.