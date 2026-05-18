Dólar Hoy México: dólar estable en México pese al petróleo disparado y negociaciones con Irán estancadas

El peso mexicano transcurre este lunes en una sesión sin datos locales y con el USD/MXN oscilando en torno a los 17.30 pesos, prácticamente sin cambio frente al cierre previo. La jornada comenzó con cierto optimismo, la agencia iraní Tasnim reportó que Washington habría propuesto una exención temporal de sanciones petroleras, lo que generó una apertura positiva en los mercados de renta variable y presionó al petróleo a la baja por minutos.

Esa ventana se cerró rápidamente, Axios reportó que la Casa Blanca considera insuficiente la última propuesta presentada por Irán para poner fin al conflicto, el Brent superó los 110 dólares por barril y el S&P 500 borró las ganancias iniciales en una sesión que terminó siendo más volátil de lo previsto.

El factor Irán y el petróleo

El Estrecho de Ormuz sigue siendo el principal motor de los mercados globales y el principal riesgo para el tipo de cambio mexicano en este ciclo. El petróleo (OIL) acumula más del 50% de alza desde el inicio del conflicto en febrero, con los flujos a través del estrecho prácticamente interrumpidos y los inventarios mundiales contrayéndose de forma acelerada.

Bank of America estima que el mercado opera actualmente con un déficit de entre 14 y 15 millones de barriles diarios, equivalente al 14-15% de la demanda global, un desequilibrio que hace imposible cualquier corrección sostenida de precios sin reanudación real del tráfico marítimo. El escenario base del banco proyecta al Brent promediando 90 dólares para el resto del año, con riesgo al alza si el conflicto persiste o escala.

El conflicto con Irán ha elevado el piso de los rendimientos de los bonos de forma duradera, eso implica que incluso en un escenario de alivio geopolítico parcial, las tasas no retornan a los niveles pre-guerra, lo que mantiene la presión sobre los activos emergentes y limita el espacio de apreciación del peso.

La posición del peso mexicano en este contexto

Banxico concluyó su ciclo de recortes en 6.50%, lo que preserva el diferencial de tasas frente a EE.UU. y sostiene el carry trade en ausencia de deterioro adicional, pero ese soporte tiene límites claros. Si la probabilidad de alza de la Fed, actualmente en torno al 40%, continúa escalando con cada dato de inflación que supere el consenso, el diferencial se comprima más y el argumento del carry se debilita. El PIB del Q1 2026, que contrajo 0.8% de forma más profunda de lo esperado, tampoco ayuda a construir una narrativa de fortaleza macroeconómica doméstica que sostenga la divisa de forma independiente al diferencial de tasas.

La sesión de hoy es representativa del entorno que enfrenta el peso en el corto plaz, sin catalizadores locales, con el mercado pendiente de cada titular sobre el conflicto en Medio Oriente y con la inflación energética actuando como factor de incertidumbre permanente que afecta tanto a la política monetaria de EE.UU. como a las expectativas de inflación doméstica en México.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos muestra al USD/MXN en 17.3061, en la zona donde convergen la SMA(200) y la SMA(50), generando un área de soporte y resistencia dinámica simultánea que explica la falta de dirección de la sesión. El precio se ubica sobre el nivel Fibonacci del 38.2% en 17.3086, primer soporte técnico relevante tras la corrección desde el máximo de 17.3992.

El RSI es neutral, coherente con un mercado sin momentum definido, mientras que el canal descendente azul visible en el gráfico mantiene su vigencia con techo aproximado en 17.33-17.35. En el escenario de ruptura al alza, la resistencia del 23.6% Fibonacci en 17.3432 sería el primer objetivo, luego 17.4243. Si el soporte del 38.2% cede, el siguiente nivel es el 50.0% en 17.2806 y el 61.8% en 17.2526.

Fuente: xStation5.