Dólar Hoy México: el dólar en México se desploma ante posible etapa final del acuerdo con Irán

El dólar registra su mayor caída en semanas frente al peso mexicano en la sesión de este miércoles, con el USD/MXN desplomándose cerca de 0.7% hasta la zona de 17.2610, volviendo a su nivel más bajo de la semana. El presidente Trump declaró ante los medios que las negociaciones con Irán se encuentran en etapa final, una frase que bastó para que los mercados descontaran una posible reapertura del Estrecho de Ormuz y detonaran una caída de 2.75% en el precio del petróleo Brent hasta cerca de $108 por barril.

Con la energía cediendo terreno, la presión inflacionaria implícita se modera y el argumento para mantener tasas más elevadas pierde intensidad, aliviando en parte la carga que el par acumulaba desde el inicio del conflicto.

Trump Anuncia Etapa Final y el Mercado Descuenta Alivio Energético

Las palabras de Trump fueron lo suficiente para mover al mercado con fuerza, el presidente señaló que Washington dará una sola oportunidad más para cerrar el acuerdo, advirtiendo que de lo contrario procederá con acciones que describió como "un poco desagradables", aunque agregó que preferiría el menor número de bajas posible. En paralelo, fuentes citadas por Al Hadath reportaron que el jefe del ejército paquistaní podría visitar Teherán mañana para presentar el texto final del acuerdo, y que la próxima ronda de negociaciones formales se celebrará en Islamabad tras la temporada del Hajj. Esos reportes amplificaron el movimiento del peso mexicano, ya que Pakistán ha sido el canal diplomático principal entre las partes desde el inicio del conflicto.

Cruces del estrecho de Ormuz el 18 de mayo de 2026. Fuente: S&P Global Market Itelligence, NBC News.

Las señales de movimiento en el Estrecho de Ormuz reforzaron el tono de la sesión, dos supertanqueros chinos con un total de 4 millones de barriles de crudo salieron del estrecho este miércoles bajo un acuerdo de tránsito con Irán, y un buque cisterna surcoreano también cruzó con cooperación iraní. El monitoreo de envíos de Lloyd's List registró al menos 54 tránsitos la semana pasada, el doble que la semana anterior, aunque aún lejos de los 140 diarios previos a la guerra. El movimiento es incipiente pero suficiente para que los mercados lo interpreten como una primera apertura controlada del corredor energético más importante del mundo.

La Fragilidad del Acuerdo Mantiene la Cautela Activa

La reacción del peso mexicano (USDMXN) refleja alivio, pero el escenario dista de estar cerrado. Irán presentó esta semana una nueva propuesta que, según las descripciones de Teherán, mantiene condiciones previamente rechazadas por Washington, entre ellas el control del Estrecho de Ormuz, compensación por daños de guerra, levantamiento de sanciones y retiro de tropas estadounidenses. Los Guardianes de la Revolución iraníes emitieron además una advertencia directa de que si los ataques se reanudan, la respuesta iraní se extenderá más allá de la región. Trump, por su parte, confirmó que estuvo a una hora de ordenar nuevos bombardeos el martes antes de suspenderlos nuevamente.

En el frente monetario, los inversores aguardan la publicación de las minutas de la Fed del día de hoy para calibrar el tono de los funcionarios respecto a la inflación y las tasas. La probabilidad implícita de una subida de tasas en diciembre se ubica ahora en torno al 50%, frente al entorno más agresivo de sesiones anteriores, en parte porque la caída del petróleo modera las expectativas de precios. Con Banxico en 6.50% y la Fed en 3.50-3.75%, el diferencial de aproximadamente 275 puntos básicos a favor del peso mexicano sigue siendo positivo, aunque su atractivo real depende de que la narrativa de bajas de la Fed no se revierta con fuerza tras las minutas.

Sin Datos Locales, el Par Sigue Exclusivamente la Dinámica Externa

La jornada no incluye publicación de datos económicos en México, dejando al USD/MXN completamente expuesto a los titulares geopolíticos y a las minutas del FOMC. El tipo de cambio opera con alta sensibilidad a cada declaración de Trump o señal de Teherán, en una dinámica que seguirá dominando el par mientras el acuerdo permanezca inconcluso. El dólar se mantiene sin cambios significativos frente a las principales divisas del G10, lo que confirma que el movimiento del peso mexicano responde a factores específicos del conflicto y al alivio en el precio de la energía.

Análisis Técnico del Dólar en México

El gráfico de 15 minutos del USDMXN muestra al par cotizando en 17.2610 tras una caída abrupta que perforó tanto la SMA50 como la SMA200, ambas ahora operando como resistencias dinámicas. El RSI se encuentra en zona de sobreventa pronunciada, lo que técnicamente abre la posibilidad de un rebote de corto plazo aunque no implica reversión de tendencia.

El MACD confirma momentum bajista intenso y acelerado, con el histograma extendiendo su divergencia negativa. El soporte inmediato se ubica en 17.2640, nivel que el precio está testeando en el momento del análisis, con el siguiente piso relevante en 17.1962. La resistencia más cercana a recuperar para señalizar estabilización es la zona de 17.3190, seguida de 17.3590. El sesgo técnico es bajista en el corto plazo, con riesgo de corrección al alza dado el nivel extremo del RSI.

Fuente: xStation5.