Dólar Hoy en Chile: dólar en pierde los $900 tras moderación en tensiones externas

El dólar en Chile abre a la baja, en un contexto de moderación en los rendimientos de los bonos estadounidenses y con la atención del mercado centrada en los riesgos geopolíticos en Medio Oriente.

Las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió un plazo de dos a tres días para una posible resolución del caso de Irán, elevaron la incertidumbre ante la posibilidad de una reanudación de los ataques. Aunque el alto el fuego continúa vigente, el mercado percibe que la situación sigue siendo frágil, manteniendo elevados los niveles de volatilidad financiera.

Mercado atento a negociaciones entre Pakistán e Irán

A esto se suma nueva información proveniente de Medio Oriente. Según reportó Al Hadath, citando fuentes cercanas a las negociaciones, el líder del ejército paquistaní podría visitar Irán mañana para anunciar la versión final del texto del acuerdo.

Además, las mismas fuentes indicaron que la próxima ronda de negociaciones se celebraría en Islamabad una vez finalizada la temporada del Hajj.

Los inversionistas continúan monitoreando cualquier novedad relacionada con el conflicto, ya que un deterioro del escenario geopolítico podría impulsar la demanda por activos refugio y generar nuevos movimientos en el mercado cambiario.

Divisas emergentes siguen sensibles al escenario externo

En este entorno, las divisas emergentes continúan mostrando una alta sensibilidad tanto a las tasas de interés en Estados Unidos como a las expectativas de inflación global.

La reciente moderación en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha dado cierto alivio a monedas emergentes como el peso chileno, aunque la incertidumbre internacional sigue limitando movimientos más pronunciados.

Peso chileno encuentra respaldo en el cobre

A nivel local, el peso chileno también ha recibido apoyo por el leve repunte del precio del cobre, uno de los principales factores de respaldo para la moneda nacional. El metal acumula una recuperación cercana al 1,70%, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la fuerte caída registrada el 15 de mayo.



Fuente: xStation5



No obstante, la dinámica principal del tipo de cambio continúa dominada por factores externos, especialmente por la evolución de la situación geopolítica y las expectativas respecto a la política monetaria estadounidense.

Análisis técnico

En el gráfico M15 el USDCLP cotiza cercano a los 899, luego de una caída desde los 906. El precio actualmente se sitúa por debajo de la SMA de 50 períodos, mientras continúa operando sobre la SMA de 200 períodos, ubicada cerca de los 896, nivel que actúa como soporte de corto plazo.

Además, el par mantiene una directriz bajista intradía y desarrolla máximos descendentes, lo que refleja una pérdida de momentum comprador en las últimas sesiones.

Fuente: xStation5





