Dólar hoy México: el dólar gana tracción por el vacío de datos laborales en EE. UU. y el ruido fiscal en Japón

El dólar en México subió cerca de 0,5% en la sesión y volvió a moverse por la misma lógica que dominó a la mayoría de monedas emergentes, un fortalecimiento del dólar global sin un catalizador doméstico claro que marcara la pauta.

El mercado siguió ajustando expectativas sobre la trayectoria de tasas en Estados Unidos, en un contexto donde la demora de cifras laborales relevantes aumentó la atención sobre el reporte de ADP, que quedó por debajo de lo esperado y reafirmó la idea de un mercado laboral menos dinámico, pero sin suficiente fuerza para revertir el rebote del billete verde.

A esto se sumó el efecto de Europa, con una inflación más baja en la Eurozona que reabrió el debate sobre recortes del BCE, y con ello amplificó el diferencial de crecimiento relativo a favor de Estados Unidos en el corto plazo.

Japón y el yen

El impulso del dólar también encontró apoyo en Japón. El yen se mantuvo bajo presión previo a la elección de este fin de semana, con el mercado interpretando que un sesgo fiscal más expansivo podría tensionar el frente de deuda y, al mismo tiempo, elevar el umbral para que el Banco de Japón intervenga en moneda y bonos.

Ese combo tiende a reforzar la búsqueda de refugio en el dólar, eleva la volatilidad en cruces principales y termina filtrándose a emergentes como el peso mexicano, especialmente en jornadas con pocos factores locales que compensen el movimiento externo. En paralelo, la conversación sobre la Reserva Federal siguió marcada por la idea de una hoja de ruta menos acomodaticia de lo que se descontaba hace algunas semanas, y por la expectativa de que una conducción más enfocada en reducir el balance implicaría menos liquidez y un piso más firme para el dólar.

Pemex baja deuda

En México, Pemex informó una baja de deuda a alrededor de US$84.500 millones, su menor nivel en 11 años, después de recibir más de US$40.000 millones en apoyo de la Secretaría de Hacienda vía recompras de deuda e inyecciones de efectivo. La petrolera también reportó pagos a socios por 390.200 millones de pesos en 2025, una señal de avance en la normalización con proveedores.

Esto reduce parcialmente el ruido sobre pasivos contingentes y prima de riesgo fiscal, pero en el margen el mercado cambiario terminó mirando más la dirección del dólar global que los titulares corporativos, sobre todo porque el reto estructural sigue ahí, la producción de crudo de Pemex ha caído cerca de 50% respecto de su máximo de hace más de dos décadas, mientras el plan del gobierno apunta a atraer inversión privada y buscar autosuficiencia hacia 2027.

La discusión energética, incluida la operación de Dos Bocas cerca de 300.000 barriles diarios de combustibles y un total de refinación doméstica en torno a 1,2 millones de barriles diarios, suma a la narrativa de mediano plazo, pero no fue el driver intradía del tipo de cambio.

Análisis técnico del dólar en México

En análisis técnico, el USDMXN rebotó desde la zona de 17,20 a 17,12 y recuperó el área de 17,29, con sesgo de corto plazo más constructivo, pero todavía enfrentando una franja técnica exigente cerca de la media de 200 periodos alrededor de 17,31 y el nivel de 17,34 como primer filtro.

Si el precio logra consolidar sobre 17,31 y 17,34, el siguiente tramo de referencia se abre hacia 17,48 y luego 17,57, donde se vio el último máximo relevante. A la baja, 17,25 junto a la media de 50 periodos y la directriz ascendente mantienen el rol de soporte inmediato, y una pérdida sostenida de 17,20 volvería a poner en juego 17,12 como piso clave. El RSI refleja impulso positivo, aunque aún sin señales típicas de sobrecompra.

