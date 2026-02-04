El dólar avanza levemente tras llamada Trump-Xi 💸

- El tono constructivo entre Trump y Xi reduce el riesgo geopolítico y respalda al dólar, que sigue consolidando a la espera de una ruptura técnica.
El presidente Donald Trump afirmó que mantuvo una llamada “larga y exhaustiva” con Xi Jinping, en la que abordaron comercio, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Irán y Taiwán. Trump destacó su reunión de abril en Pekín y reafirmó el compromiso de China de comprar soja estadounidense en el marco de un acuerdo de octubre, subrayando la importancia de mantener relaciones bilaterales sólidas.
La conversación entre los líderes se produce en medio de una tregua frágil tras la guerra comercial del año pasado, que sacudió a los mercados y a las cadenas de suministro. Trump expresó optimismo respecto de resultados positivos durante los próximos tres años de su presidencia. La llamada se dio después de una conversación por video entre Xi y el presidente ruso Vladimir Putin, lo que subraya una coordinación geopolítica más amplia.
El tono positivo del diálogo impulsó al dólar estadounidense, a medida que disminuían las tensiones geopolíticas. Un apoyo adicional al billete verde provino del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien reafirmó su compromiso con una política de “dólar fuerte”. Esta postura actúa como contrapeso de mercado frente a comentarios previos de Donald Trump en los que expresó preferencia por una moneda más débil para impulsar la manufactura doméstica.
Índice del Dólar (USD) – H4
El Índice del Dólar permanece atrapado en un rango estrecho de consolidación entre los retrocesos de Fibonacci de 61,8% y 78,6% del último movimiento bajista (97,16–97,66). La acción del precio se está comprimiendo cada vez más entre dos medias móviles exponenciales (EMA): la EMA de 24 períodos (morado claro) y la EMA de 120 períodos (morado oscuro). Una ruptura por encima de la EMA de mayor plazo, seguida de un cruce alcista de la EMA más corta, podría abrir el camino para que el índice cierre la amplia brecha formada el 23 de enero.
Fuente: xStation5
