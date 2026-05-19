Dólar Hoy México: el dólar presiona al peso con bonos de EE.UU. en máximo de 2007

El dólar (USDMXN) opera en torno a 17.3630 frente al peso mexicano este martes, con la sesión dominada por un dato que el mercado de bonos no registraba desde la antesala de la crisis financiera global: el bono del Tesoro estadounidense a 30 años toca el 5.18%, quebrando el umbral que una parte del mercado consideraba como nivel de soporte.

La divisa mexicana acumula pérdidas en una jornada donde los rendimientos americanos escalan en todos los plazos, la inflación sigue por encima del objetivo y los swaps de tasas comienzan a descontar que el próximo movimiento de la Fed podría ser una suba.

El Tesoro a 30 Años Rompe el 5% por Primera Vez Desde 2007

El bono del Tesoro estadounidense a 30 años avanza 6 puntos básicos hasta el 5.18%, su nivel más alto desde las vísperas de la crisis financiera de 2007, en una venta masiva de deuda soberana que se extiende por los mercados globales. El rendimiento a 10 años acompaña el movimiento con una suba de 1.4% en el día hasta el 4.6%, frente a un alza de apenas 0.5% en el bono mexicano equivalente. La divergencia en el ritmo de ajuste erosiona el atractivo relativo de la deuda local y presiona directamente al tipo de cambio.

Los costos de endeudamiento a largo plazo en EE. UU. se disparan hasta alcanzar su nivel más alto de 2007. La caída generalizada en los mercados de bonos globales se debe a la preocupación por la inflación. Fuente: Bloomberg.

La ruptura del nivel del 5% en los bonos a 30 años amplía el debate sobre si los mercados enfrentan un nuevo régimen de tasas para el Tesoro de 31 billones de dólares. Con deuda creciendo más rápido que la economía y perfiles de inflación deteriorados, existe poco incentivo para extender la duración de carteras, sumado a eso, los rendimientos equivalentes en el Reino Unido se acercan al 6% y Alemania opera en máximos desde 2011, con los Treasuries como epicentro del movimiento por su condición de activo de referencia mundial.

Trump Pausa el Conflicto con Irán Pero el Peso Sigue Débil

El presidente Trump anunció la suspensión del ataque militar contra Irán tras las gestiones de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, quienes solicitaron una pausa al considerar viable un acuerdo. La noticia generó alivio momentáneo en los precios del petróleo, pero el impacto sobre el peso mexicano fue transitorio. Teherán no confirmó las conversaciones y el Estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado, lo que limita el alcance del optimismo en el mercado de divisas.

Los obstáculos centrales para un acuerdo definitivo permanecen sin resolución, con el programa nuclear iraní y el bloqueo del estrecho como los principales puntos de fricción. En paralelo, Estados Unidos emitió un nuevo waiver que permite la venta de crudo ruso y productos del petróleo ya embarcados, añadiendo complejidad al panorama energético sin modificar el tono del mercado cambiario.

Expectativas de la Fed y Ausencia de Datos Locales Completan el Cuadro

Las expectativas sobre la Fed han dado un giro significativo desde el inicio del conflicto, donde antes el mercado descontaba hasta tres recortes en 2026, los swaps de tasas apuntan ahora a probabilidades crecientes de una suba antes de fin de año. El IPC de abril en 3.8% anual y el core en 2.8%, combinados con la presión energética sostenida, respaldan ese reposicionamiento. Con Banxico en 6.50% y el diferencial frente a la Fed reduciéndose en términos reales, el peso enfrenta un entorno externo persistentemente adverso.

La tasa de interés en México comparada con la de EE.UU.. Fuente: TradingEconomics.

La jornada no incluye publicación de datos económicos en México, dejando al USD/MXN completamente expuesto a los factores externos. El panorama macroeconómico doméstico ofrece poco soporte, el PIB del primer trimestre cayó 0.8% y la producción industrial de marzo retrocedió 1.3% interanual. Con el banco central en pausa al final de su ciclo de recortes y la economía perdiendo dinamismo, el peso mexicano carece de fundamentos internos para contrarrestar la presión que ejerce el nuevo régimen de rendimientos en Estados Unidos.

Análisis Técnico del dólar en México

El gráfico de 15 minutos (M15) del USDMXN muestra al par cotizando en 17.3630, por encima de la SMA50 y la SMA200, ambas prácticamente convergentes y actuando como soporte dinámico inmediato. El RSI se mantiene en zona neutral alta sin señales de sobrecompra, y el MACD confirma momentum alcista vigente.

Los niveles de Fibonacci proyectan resistencia en el 61.8% en 17.3851 como objetivo inmediato, con extensión al 100% en 17.4775 en caso de continuación del movimiento. El soporte clave descansa en 17.2534 y el piso secundario en 17.1962, con el par operando dentro de un canal alcista de corto plazo que refuerza el sesgo técnico al alza mientras el precio se mantenga sobre las medias convergentes.

Fuente: xStation5.