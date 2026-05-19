ÚLTIMA HORA: La OTAN considera un despliegue en Hormuz si el estrecho no reabre antes de julio

- a OTAN evalúa apoyar el tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz si el bloqueo continúa hasta julio.
- El mercado sigue atento al impacto sobre los precios del petróleo, el GNL y el transporte marítimo global.
- Por ahora, el crudo se mantiene cerca de USD 110 por barril sin una reacción relevante tras los reportes.
- a OTAN evalúa apoyar el tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz si el bloqueo continúa hasta julio.
- El mercado sigue atento al impacto sobre los precios del petróleo, el GNL y el transporte marítimo global.
- Por ahora, el crudo se mantiene cerca de USD 110 por barril sin una reacción relevante tras los reportes.
Según reportes de Bloomberg, la OTAN está considerando apoyar a los barcos que atraviesan el bloqueado Estrecho de Hormuz si la ruta no es reabierta a comienzos de julio. Para los mercados financieros, esto representa una señal relevante, ya que Hormuz sigue siendo uno de los principales puntos de tránsito del mundo para las exportaciones de petróleo crudo y GNL. Cualquier interrupción prolongada incrementa la prima de riesgo geopolítico sobre los precios de la energía, mientras que la posibilidad de una intervención de la OTAN podría aumentar las preocupaciones sobre una escalada más amplia del conflicto.
Según los informes, la propuesta cuenta con el apoyo de varios miembros de la OTAN, aunque todavía no existe un consenso unánime, lo que significa que no se ha tomado ninguna decisión operativa definitiva por el momento. La reunión de líderes de la OTAN en Ankara, programada para el 7 y 8 de julio, podría convertirse en un evento clave especialmente para el mercado del petróleo, las compañías globales de transporte marítimo y las monedas de economías importadoras de energía.
La principal pregunta para los inversionistas será si las discusiones derivarán en una misión real de escolta naval o si permanecerán principalmente como una forma de presión diplomática. El petróleo cotiza actualmente cerca de los USD 110 por barril y, hasta ahora, no ha reaccionado significativamente a estos reportes.
Fuente: xStation5
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