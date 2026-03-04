Dólar en Colombia: Petróleo y datos de EE.UU. generan señales mixtas en el tipo de cambio

El dólar en Colombia (USDCOP) inicia la jornada con una dinámica mixta, reflejando un escenario global dominado por el repunte del precio del petróleo y la fortaleza del dólar estadounidense respaldada por datos macroeconómicos sólidos en Estados Unidos.



Mientras el Brent se aproximó a los US$85 por barril, impulsado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio, los mercados también reaccionan a indicadores económicos positivos en EE.UU. que refuerzan la narrativa de resiliencia económica. Este entorno genera una interacción compleja entre factores que favorecen al peso colombiano y otros que sostienen la demanda por dólar.

Además, el petróleo favorece estructuralmente al peso colombiano, pero el aumento del riesgo global impulsa la demanda por activos refugio, especialmente el dólar. Como resultado, el (USDCOP) se mueve actualmente bajo fuerzas contrapuestas entre fundamentos locales y la fortaleza de la divisa estadounidense.

Petróleo y geopolítica dominan el escenario global

El comportamiento del tipo de cambio (USDCOP) está fuertemente condicionado por el entorno energético y geopolítico global. En los últimos días, la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán ha incrementado los temores sobre posibles interrupciones en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Este escenario ha impulsado al Brent hacia la zona de US$85 por barril, niveles que no se observaban desde mediados de 2024, aunque ahora está bajando un poco su precio llegando a US$81 por barril. El mercado energético ha reaccionado rápidamente ante el riesgo de disrupciones logísticas en una de las rutas petroleras más importantes del planeta.

Algunos bancos de inversión ya advierten que, si las tensiones se intensifican o las interrupciones en el suministro se prolongan, el precio del petróleo podría acercarse incluso a los US$100 por barril en los próximos meses.

Para los mercados emergentes, este tipo de shocks energéticos suele traducirse en mayor volatilidad cambiaria, ya que los inversores tienden a reforzar posiciones en activos considerados refugio, entre ellos el dólar estadounidense.

Datos macro de EE.UU.

En paralelo al repunte del petróleo, los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos publicados hoy mostraron señales mayoritariamente positivas, reforzando la percepción de una economía sólida.

El informe de empleo privado ADP correspondiente a febrero registró la creación de 63.000 nuevos puestos de trabajo, superando tanto las expectativas del mercado (50.000) como el dato anterior (11.000). Este resultado sugiere una mejora gradual en el mercado laboral estadounidense, elemento clave para las perspectivas de política monetaria.

En términos de actividad económica, el sector servicios también entregó señales relevantes:

PMI de servicios: 51,7 (ligeramente por debajo de lo esperado).

ISM no manufacturero: 56,1 vs 53,5 previsto.

El sólido resultado del ISM de servicios confirma que el sector continúa expandiéndose a un ritmo robusto, lo que fortalece la narrativa de una economía estadounidense resiliente. Este contexto contribuye a mantener al dólar estructuralmente fuerte frente a diversas monedas internacionales.

Impacto del petróleo en la economía colombiana

Para Colombia, el aumento en los precios del crudo tiene implicaciones macroeconómicas relevantes. Como exportador neto de petróleo, el país suele beneficiarse cuando el Brent sube, ya que esto se traduce en mayores ingresos por exportaciones y en un incremento de los ingresos fiscales vinculados al sector energético.

En términos macroeconómicos, un petróleo más caro puede mejorar la balanza de pagos, fortalecer las cuentas externas y generar soporte para el peso colombiano.

No obstante, este efecto positivo se ve parcialmente compensado por el entorno global de incertidumbre geopolítica. En momentos de alta tensión internacional, los flujos de capital tienden a desplazarse hacia economías desarrolladas y activos considerados más seguros, lo que puede generar presión depreciatoria sobre monedas emergentes, incluido el peso colombiano.

Además, Colombia enfrenta actualmente algunos desafíos internos importantes, entre ellos como incertidumbre fiscal tras el déficit registrado en 2025, debates sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y un entorno político más sensible en la antesala electoral parlamentaria de este sábado.

Estos factores locales también influyen en la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales.

Balance de fuerzas

El comportamiento reciente del dólar puede entenderse como el resultado del equilibrio entre dos fuerzas principales. Por un lado, el dólar estadounidense encuentra respaldo en los datos macroeconómicos positivos de EE.UU. y en el aumento de la demanda global por activos refugio en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica. Por otro lado, el repunte del petróleo mejora los fundamentos externos de Colombia, lo que podría proporcionar soporte al peso colombiano a través de mayores ingresos por exportaciones y una mejora potencial en la balanza comercial.

La interacción entre estos factores explica la dinámica lateral observada durante la jornada, con movimientos del tipo de cambio condicionados principalmente por la evolución del precio del crudo y por el sentimiento global de riesgo.

Análisis técnico

Fuente: xStation5



El USDCOP tuvo un impulso fuerte al alza que lo llevó hasta la zona de 3.840, pero después de ese movimiento comenzó a perder fuerza. Desde ese punto el precio empezó a caer de forma bastante ordenada, formando máximos y mínimos cada vez más bajos, lo que normalmente indica que los vendedores están tomando el control en el corto plazo. Además, el precio ya se encuentra por debajo de las medias móviles, y la EMA 9 (azul) cayó por debajo de la EMA 21 (naranja), una señal típica de debilidad en movimientos de corto plazo.

Ahora el mercado está acercándose a una zona importante cerca de 3.760–3.755, donde el precio podría encontrar algo de soporte. El RSI también está cerca de niveles bajos, lo que muestra que la caída ha sido fuerte y que el mercado podría empezar a estabilizarse pronto. El dólar está corrigiendo después de una subida fuerte, y si logra mantenerse sobre esa zona podría aparecer un rebote hacia 3.780–3.800. Pero si rompe ese nivel con fuerza, la caída podría extenderse un poco más antes de que el mercado vuelva a encontrar compradores.