Dólar hoy México: estabilidad bajo los 17.50, entre el débil dato de actividad económica y el ruido arancelario de Trump

La actividad económica de noviembre sorprendió a la baja ( -0,2% m/m y -0,1% a/a ), reforzando la narrativa de desaceleración que monitorea Banxico .

El dólar en México se mantiene estable y en rango, con el mercado equilibrando debilidad macro local y un entorno externo incierto.

El dólar en México opera estable y en rango durante la sesión, reflejando un equilibrio entre fundamentos locales más débiles y un contexto externo aún cargado de incertidumbre. La dinámica del mercado sugiere un escenario en el que el tipo de cambio no encuentra, por ahora, un catalizador lo suficientemente fuerte como para romper el rango, pese a que tanto los datos domésticos como los titulares internacionales están elevando el ruido de fondo.

En este contexto, el comportamiento intradía se ha caracterizado por movimientos acotados y una lectura de espera, donde el mercado parece necesitar confirmaciones adicionales para inclinarse de forma más clara hacia un movimiento direccional del peso mexicano.

Dato débil de actividad en noviembre y señales de pérdida de tracción

El foco doméstico estuvo en la publicación de los datos de actividad económica de noviembre, que sorprendieron negativamente. El indicador mensual cayó -0,2% m/m, desde +1,0% en octubre y por debajo del consenso, mientras que la variación interanual retrocedió a -0,1% a/a, desde +1,8% el mes previo.

La lectura confirma una pérdida de tracción de la economía mexicana hacia el cierre de 2025, reforzando la narrativa de desaceleración que Banxico ha venido monitoreando y que respalda un sesgo más cauto en materia de política monetaria, aun cuando la inflación siga convergiendo gradualmente. En términos de mercado, este tipo de sorpresa negativa suele aumentar la sensibilidad a la discusión sobre crecimiento, expectativas de tasas y el balance entre desinflación y actividad, especialmente cuando el tipo de cambio ya viene de movimientos relevantes previos.

Entorno externo

En el plano externo, el comportamiento del dólar ha estado condicionado por un aumento de la volatilidad global asociado a tensiones geopolíticas cambiantes. El mercado reaccionó a los anuncios iniciales del presidente Donald Trump sobre posibles aranceles a países europeos que se opusieron a su plan sobre Groenlandia, amenazas que posteriormente fueron moderadas tras alcanzarse un marco de entendimiento con la OTAN.

Aunque los detalles siguen siendo difusos, la especulación en torno a eventuales acuerdos vinculados a derechos minerales y despliegue de sistemas defensivos mantuvo elevada la incertidumbre. A esto se sumó la preocupación por posibles ventas de activos estadounidenses por parte de inversionistas europeos, luego de que un fondo de pensiones danés anunciara su salida de posiciones en Treasuries, un elemento que agregó ruido al mercado cambiario sin traducirse, por ahora, en un movimiento direccional claro del peso mexicano.

Análisis técnico del dólar en México

La franja de 17,43–17,45 actúa como el principal soporte del rango actual. Mientras el precio se mantenga por encima, la lectura dominante seguirá siendo de consolidación, con rebotes correctivos que podrían repetirse si el mercado continúa sin señales nuevas de ruptura. En la parte alta, la resistencia 17,50–17,57 se mantiene como el umbral que el mercado necesitaría superar para validar un cambio de dinámica de corto plazo. Sin una ruptura clara y sostenida, esa zona tiende a concentrar ventas tácticas y a reforzar el sesgo lateral.

Con RSI neutral y ADX sin tendencia dominante, el mercado está a la espera de definiciones. Si se mantiene el deterioro de datos locales o se intensifica la incertidumbre externa, el rango podría tensionarse hacia una ruptura; si, por el contrario, el ruido baja y el mercado global estabiliza el apetito por riesgo, la consolidación puede prolongarse.

