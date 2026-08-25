El dólar en México hoy registra una ligera subida cercana al 0,1%, manteniéndose alrededor de los 16,93 pesos por dólar. La moneda estadounidense intenta extender parte de la recuperación observada en la sesión anterior, apoyada por una mayor demanda de activos refugio ante el endurecimiento de la presión económica de Estados Unidos sobre Irán.

Sin embargo, el avance sigue siendo limitado. El dólar permanece cerca de mínimos de tres meses mientras los inversionistas evalúan simultáneamente las tensiones geopolíticas, las crecientes preocupaciones sobre la deuda estadounidense y las próximas señales de política monetaria de la Reserva Federal.

Las sanciones contra Irán impulsan temporalmente al dólar

Uno de los principales catalizadores de la sesión es el anuncio de nuevas medidas de Washington destinadas a aislar económicamente a Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció planes para intensificar las sanciones contra países y entidades que mantengan relaciones comerciales con Teherán, buscando limitar su acceso al sistema financiero internacional.

Este escenario ha favorecido temporalmente al dólar debido a su papel central en el comercio mundial y como activo refugio durante episodios de mayor incertidumbre geopolítica.

Para el peso mexicano, una escalada prolongada de las tensiones podría significar mayor volatilidad. Las monedas emergentes tienden a enfrentar presión cuando los inversionistas reducen exposición al riesgo y buscan liquidez en dólares. Por ahora, sin embargo, el movimiento sigue siendo moderado.

La deuda estadounidense limita la recuperación del dólar

El principal contrapeso para la moneda estadounidense continúa siendo el mercado de bonos. El Departamento del Tesoro anunció una ampliación de su programa de recompras de deuda gubernamental de largo plazo, buscando contener el aumento de los costos de financiamiento y mejorar el funcionamiento del mercado.

La estrategia puede contribuir a reducir temporalmente la presión sobre los rendimientos, pero también ha vuelto a colocar en primer plano las preocupaciones sobre el tamaño de la deuda pública estadounidense.

El mercado debate hasta qué punto estas operaciones pueden estabilizar la curva de rendimientos sin resolver el problema fiscal de fondo. Ese escenario explica por qué, pese al aumento de la demanda defensiva provocado por Irán, el dólar todavía tiene dificultades para desarrollar una recuperación más contundente frente al peso mexicano y otras monedas.

PCE de Estados Unidos y Jackson Hole pueden definir el próximo movimiento

La siguiente gran prueba para el dólar en México llegará desde la política monetaria estadounidense. Los inversionistas esperan la publicación del índice de precios PCE, una de las principales referencias utilizadas por la Reserva Federal para evaluar la evolución de la inflación.

Una lectura superior a las expectativas podría elevar nuevamente los rendimientos de los bonos y fortalecer al dólar, al reducir las expectativas de una política monetaria más flexible. En cambio, un PCE moderado podría reforzar las apuestas por una postura menos restrictiva y devolver presión bajista a la moneda estadounidense.

El otro gran catalizador será la intervención del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante el simposio económico de Jackson Hole. El mercado prestará especial atención a cualquier referencia sobre inflación, tasas de interés, condiciones financieras y la situación del mercado de deuda.

Análisis técnico del dólar en México

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio cotiza alrededor de 16,93 pesos por dólar, en una zona relevante de corto plazo. La cotización se encuentra por debajo de las medias exponenciales de 9 y 21 periodos, situadas aproximadamente en 16,94, lo que refleja cierta presión vendedora intradía.

El RSI se encuentra todavía por encima de niveles de sobreventa, mientras el MACD mantiene una configuración negativa de corto plazo.

Soportes del dólar en México

La primera zona de soporte aparece entre 16,91 y 16,90. Una ruptura por debajo podría abrir espacio hacia 16,88, mínimo relevante del movimiento reciente.

Resistencias del tipo de cambio

En sentido contrario, para recuperar impulso el dólar tendría que superar primero la zona de 16,94-16,95. Por encima, las siguientes resistencias se encuentran alrededor de 16,97 y posteriormente cerca de 17,00 pesos por dólar.

Fuente: xStation5.

Mientras el precio permanezca por debajo de 16,95, la estructura intradía continúa mostrando una recuperación limitada del dólar. La reacción al PCE y a Jackson Hole podría ser determinante para definir si el tipo de cambio logra romper esa zona o retoma las caídas.