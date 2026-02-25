Dólar Hoy México: peso tras discurso de Ebrard y datos de cuenta corriente

El mercado de divisas inició la jornada con un tono de cautela tras las declaraciones de Marcelo Ebrard sobre el panorama comercial con Estados Unidos. El secretario de Economía afirmó que la posición relativa de México ha mejorado tras el anuncio de un arancel global del 10% impuesto por Washington. Según el funcionario, el saldo es favorable porque las exportaciones que enfrentaban tasas de hasta el 27% ahora pagan tarifas menores, mientras que el 85% de los envíos se mantiene protegido por el T-MEC.

Esta narrativa de mayor competitividad se complementa con los avances en seguridad como el operativo contra el Mencho. Estos eventos fortalecen la relación bilateral y reducen la prima de riesgo geopolítico. A pesar de que el dólar abrió hoy en un promedio de 17.1758 pesos reflejando una ligera depreciación diaria, el peso mantiene un rendimiento sólido en el largo plazo con un avance del 16% en el último año.

Cruce Macroeconómico

En el frente macroeconómico, la Cuenta Corriente del cuarto trimestre registró un superávit de 7.702 millones de dólares, cifra superior a los 1.556 millones del periodo anterior, aunque por debajo del consenso de 11.520 millones. En cuanto a precios, la inflación quincenal interanual se ubicó en 3,92%, mientras que la subyacente escaló a 4,52%, lo que sugiere que el Banco de México podría mantener tasas elevadas por más tiempo, favoreciendo el atractivo del peso frente al dólar. En contraste Estados Unidos mostró una Confianza del Consumidor robusta en 91.2 puntos superando las expectativas y limitando las caídas del billete verde a nivel global.

Fuente: tradingeconomics.

Análisis Técnico

El USDMXN muestra un comportamiento de consolidación en el gráfico de una hora. El precio de negociación actual en 17.1597 pesos se encuentra por debajo de la EMA de 50 periodos (17.1879) y de la EMA de 200 periodos (17.2033). Esto sugiere que el impulso alcista visto el pasado 24 de febrero ha perdido fuerza, dando paso a un posible movimiento lateral.

El indicador ADX se sitúa en 14.9 lo que confirma la ausencia de una tendencia definida en el corto plazo. Los niveles operativos próximos se definirán por la resistencia en 17.3021 pesos (3 veces testeado, siendo su primer rechazo el 19 de febrero) y el soporte estructural en la zona de 17.1071 pesos (2 veces testeado, registró dos falsas rupturas y su primera reversión fue el 17 de febrero). Si el mercado logra absorber las presiones inflacionarias locales y el optimismo arancelario de Ebrard se mantiene, es probable que el par intente testear nuevamente la zona de los 17.13 unidades por dólar.





Fuente: xStation5.

