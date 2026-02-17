Dólar Hoy México: sube mientras operadores reducen apuestas bajistas contra el billete verde

México y Canadá buscan fortalecer lazos antes de la revisión del T-MEC.

El dólar en México avanza 0,21% hasta el nivel de 17,203 unidades, en línea con una apreciación global de la divisa estadounidense, a medida que los operadores cuestionan la capacidad de la Reserva Federal para implementar tres recortes de tasas en 2026.

Este movimiento refleja un ajuste en las expectativas de política monetaria y un cambio en el posicionamiento de grandes inversionistas institucionales.

Fondos de cobertura reducen posiciones cortas en dólar

El Índice del Dólar (USDIDX) sube 0,37% hasta 97,274 puntos, mostrando una apreciación generalizada del billete verde frente a las principales divisas del mundo.

Los fondos de cobertura redujeron sus apuestas bajistas contra el dólar el martes, en un contexto donde los estrategas cuestionan si los datos económicos, especialmente la inflación, justificarán recortes de tasas en la magnitud esperada por los inversionistas.

Actualmente, los mercados monetarios estiman recortes de aproximadamente 64 puntos base para finales de año. Sin embargo, la persistencia de presiones inflacionarias podría limitar el margen de acción de la Fed.

Menor pesimismo en el mercado de opciones

Los mercados de opciones reflejan que el pesimismo a corto plazo sobre el dólar ha disminuido. Las reversiones de riesgo se ubican en su nivel más bajo en casi un mes, lo que sugiere un ajuste en las expectativas bajistas.

A pesar del repunte reciente, el dólar se ha debilitado aproximadamente 10% desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump inició su segundo mandato.

Petróleo recupera pérdidas por ejercicios militares iraníes

En el mercado energético, el petróleo recuperó una pérdida previa después de que Irán anunciara ejercicios militares cerca del Estrecho de Ormuz, mientras el país iniciaba una nueva ronda de conversaciones nucleares indirectas con Estados Unidos.

Los movimientos en los principales contratos fueron mixtos:

WTI : sube 1,03% hasta USD 63,55 por barril .



Brent : cae 0,16% hasta USD 68,56 por barril .



Parte del Estrecho de Ormuz cerrará por ejercicios militares durante varias horas el martes, según informaron medios iraníes. El presidente Donald Trump declaró que participará "indirectamente" en las conversaciones con Irán y aseguró que las autoridades iraníes están motivadas para negociar en esta ocasión.

El resultado de estas conversaciones podría modificar la prima geopolítica incorporada en los precios del crudo durante el año. El petróleo ha subido más de un 10% desde enero, impulsado por interrupciones del suministro, riesgos geopolíticos y acumulación de barriles sancionados.

México y Canadá fortalecen lazos antes de la revisión del T-MEC

En el frente comercial, México y Canadá buscan profundizar su relación bilateral antes de la revisión obligatoria del T-MEC, prevista antes del 1 de julio.

Una amplia delegación de líderes empresariales canadienses visita Ciudad de México con el objetivo de forjar nuevas alianzas estratégicas ,avanzar hacia un plan de acción conjunto y fortalecer la integración comercial regional.



La revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá se ha transformado en una negociación compleja tras las exigencias del presidente Trump de obtener concesiones adicionales de sus socios.

Análisis Técnico USDMXN

Desde una perspectiva técnica en el gráfico de 1 hora, el par USD/MXN continúa operando dentro de su rango de consolidación lateral, pero mostrando un renovado impulso de corto plazo al cotizar alrededor de los 17.2054 y lograr posicionarse por encima de la EMA de 50 períodos. Este repunte actual cuenta con el respaldo de un indicador MACD que exhibe un cruce alcista por encima de la línea cero y un histograma positivo, sugiriendo que los compradores han tomado el control temporal.

Si el mercado decide moverse hacia arriba, el precio debe superar la resistencia dinámica de la EMA de 200 períodos para luego atacar el techo crítico del canal en los 17.2425, una ruptura confirmada por encima de este nivel validaría un escape alcista abriendo la puerta a una recuperación mayor. Por el contrario, si este impulso falla y la zona alta actúa como fuerte rechazo, el par tiene la opción de retroceder hacia la EMA de 50, donde una pérdida de esta línea devolvería la presión bajista para ir a testear nuevamente el piso estructural de los 17.1345, cuya caída confirmaría una continuación de la tendencia vendedora principal.

Fuente: xStation5.

______

